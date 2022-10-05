От МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане – МИД

Министерство иностранных дел Украины направило запрос на назначение нового посла в Казахстане. Об этом в интервью журналистам в Мажилисе сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане. С украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу», - сказал дипломат.

Также Айбек Смадияров рассказал о статусе нынешнего посла Украины в Казахстане.

«Посол Украины имеет нежелательный статус у нас в стране, и какие-либо встречи в МИДе и других ведомствах не планировались. Временная кандидатура рассматривается и в ближайшее время будет назначена», - добавил он.

Ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с ситуацией вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, в котором выразило протест по поводу продолжения деятельности Врублевского на должности посла Украины в Казахстане.