За эти годы АО «Кокшетауские минеральные воды» (KMW) прошло путь от местного заводика газированных напитков до крупного промышленного комп­лекса, хорошо известного отраслевому сообществу не только минералкой, но и растущими экспортными амбициями, полным циклом производства – от выращивания сырьевых ингредиентов до выпуска готовой продукции.

За каждой бутылкой воды или лимонада стоит сложный технологический процесс, труд технологов, инженеров, рабочих, для которых их предприятие – часть жизни. К примеру, заместитель директора завода по производству Дмитрий Валитов отработал здесь 31 год. Впервые он пришел на предприятие в 1994-м и устроился простым грузчиком. Многое тогда приходилось выполнять вручную. Видел, как постепенно оснащалось и менялось предприятие.

Через три года молодого рабочего обучили и назначили слесарем, через десяток лет он стал механиком, затем – начальником цеха... Последние шесть лет занимает должность заместителя директора по производству, которое знает до мельчайших деталей.

Продукция кокшетауского завода – питьевая и минеральная вода под брендами Turan и Qulager Burabay, а также лимонад и вода с различными вкусами – поставляется во все области республики, а также экспортируется в Кыргызстан, Узбекистан,­ Монголию и Беларусь.

Дмитрий Бариевич ведет нас по привычному технологическому маршруту, по дороге встречаясь и отвечая на текущие вопросы работников завода.

В цехе розлива воды, наполненном гулом автоматизированной линии розлива, безлюдно, лишь два оператора следят за работой техники. У своих столов стоят девушки-­лаборантки, каждый час проверяю­щие продукцию на качество. По конвейеру движется бесконечная вереница пластиковых бутылок, и зрелище это завораживает. За один час техника наполняет до 24 тыс. бутылок питьевой воды и до 14–16 тыс. бутылок лимонада и воды со вкусом.

Кстати, на заводе применяется лишь механическая очистка воды, которую берут из трех природных источников: в Кокшетау, Бурабайском и Зерендинском районах. Качество продукции строго проверяется на всех этапах производства. Как отметил директор предприятия Досымжан Кенжешов, заводская лаборатория словно строгий, независимый арбитр. В любой момент может остановить производство, и это решение никто не вправе оспорить.

По словам заведующей центральной лабораторией Натальи Бабич, на заводе внедрена международная система безо­пасности пищевой продукции ISO 22000. Она позволяет выявить любые отклонения качества. Одна из молодых специалистов лаборатории – технолог Дана Байгарина, выпускница Казахского аграрного университета им. Сакена Сейфуллина. По окончании вуза девушка устроилась сюда лаборантом, а сегодня уже занимается соз­данием новых безалкогольных напитков.

В специальном разработочном кабинете технолог тестирует различную рецептуру, изучает ароматические компоненты. Затем предлагает свои решения «на рассмотрение» дегустационной комиссии. Недавно в арсенале лаборатории появилась и климатическая камера, позволяющая моделировать условия хранения.

– В Послании народу Глава государства говорил о важности увеличения несырьевого экспорта. Активно развивать экс­портное направление компания начала несколько лет назад. Выйти на международный рынок было непросто, тем не менее продолжаем постепенно наращивать объемы поставок. В 2024-м экспортная выручка составила около 800 миллионов тенге, в 2025-м – уже 1,1 миллиарда тенге. В нынешнем году планируем увеличить этот показатель до полутора миллиардов тенге, – говорит директор предприятия Досымжан Кенжешов.

АО «Кокшетауские минеральные воды» – один из крупнейших налогоплательщиков региона. Только в 2025 году компания перечислила в местный бюджет 12 млрд тенге акцизных налогов. Сегодня на предприятии трудятся 308 человек, средняя заработная плата которых составляет 480 тыс. тенге. Для сотрудников предусмотрено бесплатное питание, служебный транспорт, практикуется система выплат молодоженам, на рождение детей, помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Что касается кадров, то острого дефицита рабочих рук на предприятии нет, считает директор. Нужны в основном узкие специалисты – инженеры КИПиА и механики. Остальных специалистов на заводе растят сами, в том числе благодаря действующей с начала становления компании системе наставничества.

Руководители подразделений стараются не упускать из виду инициативных и добросовестных работников. Нередко молодые люди, устроившиеся поначалу разнорабочими, проходят обучение и становятся операторами линии розлива, а самые перспективные могут вырасти до начальников цехов и даже занять руководящие должности. Пример Дмитрия Валитова тому подтверждение.