Фото: акимат Нур-Султана
Экономика
От новичков до опытных производителей: около 100 заявок подано на участие в конкурсе "Лучший товар Казахстана"

Региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» по Нур-Султану пройдет 11 июля. Заявки на участие подали порядка 100 столичных компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Традиционно будут выбраны лучшие товаропроизводители в трех номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения», «Лучшие продовольственные товары». В каждой номинации определяются по три победителя.

«Отрадно, что ежегодно конкурс не теряет своей популярности среди предпринимателей города. В этом году подано порядка 100 заявок от столичных компаний. Среди потенциальных участников есть участники прошлых лет и даже победители, а также новички, к примеру, выпускники нашего проекта «Бастау», – сообщил директор Палаты предпринимателей Нур-Султана Бейсен Жолболдиев.

Так, в номинации «Лучшие товары для населения» представлены трикотажные и вязаные изделия, обувь, верхняя и детская одежда, бумажные изделия санитарно-гигиенического назначения, изделия из кожи, войлока и дерева, медицинские изделия, мебель, полиграфическая и парфюмерно-косметическая продукция, а также металлопластиковая продукция.

В номинации «Лучшие продовольственные товары» представлены производители макаронных, колбасных, мясных изделий, полуфабрикатов без глютена, сыров, мороженого, муки, хлебобулочных изделий.

За звания «Лучшие производственные товары» хотят побороться компании по производству светодиодной, железобетонной продукции, фильтров для вентиляции, лифтового, эскалаторного и траволаторного оборудования, пластиковых труб, полиэтиленовых труб, фитингов, сухих строительных гидроизоляционных смесей, башенных кранов, фасадных подъемников, скотча и стрейч-пленки, прицепов и полуприцепов, высоковольтного оборудования и дорожных знаков.

Напомним, что участниками конкурса могут быть индивидуальные предприниматели или юридическое лицо, которые осуществляют производство на территории РК промышленных, продовольственных товаров и продукции производственно-технического назначения и имеют положительные результаты по обеспечению стабильно высокого уровня качества продукции и его систематического улучшения, подтвержденные организатором конкурса.

Дипломанты конкурса награждаются эмблемой и дипломами республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Дипломанты конкурса получают право в течение четырех лет использовать эмблему конкурса в рекламных целях.

«Победители регионального отбора примут участие в республиканском конкурсе, который традиционно проходит с участием Президента Республики Казахстан», – подчеркнул Бейсен Жолболдиев.

Гостей конкурса-выставки ждут концертная программа и розыгрыш ценных призов. Мероприятие будет проходить 11 июля с 9 до 18 часов в Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева по улице Кенесары, 32.

Отметим, организатором конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» является Палата предпринимателей города Нур-Султана при поддержке акимата столицы.

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