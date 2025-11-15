Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст в суд на Британскую вещательную корпорацию из-за документального фильма в программе Panorama, в котором были соединены два фрагмента его выступления 6 января 2021 года, передает Kazpravda.kz

BBC/Al Drago/Bloomberg via Getty Images

На этой неделе Би-би-си принесла Трампу формальные извинения за то, каким образом была показана его речь, но отказалась платить компенсацию.

До этого адвокаты Трампа пригрозили подать иск против Би-би-си на 1 млрд долларов, если корпорация не опровергнет то, что прозвучало в эфире, не принесет извинений и не выплатит компенсацию.

Вечером в пятницу Трамп заявил журналистам, находившимся на борту президентского самолета, что иск будет вскоре направлен.

«Мы подадим на них в суд и потребуем от одного до пяти миллиардов долларов — наверное на следующей неделе», — сказал президент США. «Думаю, что мне придется сделать это, — добавил Трамп. — Они смошенничали. Они вложили мне в уста другие слова».

В заявлении Би-би-си было сказано, что в отредактированном выступлении Трампа было непреднамеренно «создано впечатление, что президент Трамп прямо призывал к насильственным действиям».

Скандал из-за редактирования речи Трампа привел к отставке генерального директора Би-би-си Тима Дэйви и главы службы новостей Деборы Тернесс.

Трамп также сказал, что не обсуждал этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но намерен позвонить ему в эти выходные.