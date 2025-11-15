"От одного до пяти миллиардов": Трамп пообещал подать в суд на Би-би-си из-за монтажа его речи

Скандалы
13

Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст в суд на Британскую вещательную корпорацию из-за документального фильма в программе Panorama, в котором были соединены два фрагмента его выступления 6 января 2021 года, передает Kazpravda.kz

BBC/Al Drago/Bloomberg via Getty Images

На этой неделе Би-би-си принесла Трампу формальные извинения за то, каким образом была показана его речь, но отказалась платить компенсацию.

До этого адвокаты Трампа пригрозили подать иск против Би-би-си на 1 млрд долларов, если корпорация не опровергнет то, что прозвучало в эфире, не принесет извинений и не выплатит компенсацию.

Вечером в пятницу Трамп заявил журналистам, находившимся на борту президентского самолета, что иск будет вскоре направлен.

«Мы подадим на них в суд и потребуем от одного до пяти миллиардов долларов — наверное на следующей неделе», — сказал президент США.

«Думаю, что мне придется сделать это, — добавил Трамп. — Они смошенничали. Они вложили мне в уста другие слова».

В заявлении Би-би-си было сказано, что в отредактированном выступлении Трампа было непреднамеренно «создано впечатление, что президент Трамп прямо призывал к насильственным действиям».

Скандал из-за редактирования речи Трампа привел к отставке генерального директора Би-би-си Тима Дэйви и главы службы новостей Деборы Тернесс.

Трамп также сказал, что не обсуждал этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но намерен позвонить ему в эти выходные.

#скандал #ВВС #Дональд Трамп

Популярное

Все
Сегодня – День бурильщика
Результат, вошедший в историю
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Объединяя природу, спорт и досуг
В зоосаде Бурабая – пополнение
Родом из детства
Связанные одной цепью...
Земельные приоритеты нефтяной области
Победа на Кубке мира
Свои чипсы и картофель фри
За честность и прозрачность
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Земля помнит добрые руки
Звезды помогут выбрать профессию
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Казахстан – в тройке лидеров
Пока живу – надеюсь
Аккорды памяти
Амуниция как национальный код
Востоковедческие грани деятельности академика Сеита Каскабасова
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
США исключили президента Сирии из списка террористов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Чипсы из нарынкольской картошки
В СКО ограничено движение транспорта
Театр отмечает юбилей
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Бойца ММА Ануарбека Бекембетова арестовали на 15 суток за х…
Принца Эндрю лишили титулов в Великобритании
Британский принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского
Более 30 тысяч страниц по скандальному делу Эпштейна опубли…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]