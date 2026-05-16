От отдыха дикарем к полноценному комфорту

Балхаш – единственный на планете водоем, разделенный на две климатические и химические зоны. Узкий пролив Узын-Арал отделяет мутную пресную воду западной части от прозрачной изумрудно-соленой воды на востоке (в областях Абай и Жетысу). Эта особенность превращает озеро в природную лечебницу, не уступающую морским курортам.

Главная ценность – восточное побережье. Здесь минерализация достигает 6 г⁄л, а вода по составу близка к сульфатно-натриевой. Купание в таком «коктейле» работает как антисептик: соли ускоряют регенерацию кожи, помогают при дерматитах и снимают отечность. Глубина озера невелика, поэтому к середине лета вода прогревается до комфортных +28 °C, что идеально для укрепления иммунитета.

Особый фактор – лечебные грязи. Прибрежные сероводородные илы снимают боли в суставах и позвоночнике, улучшая кровообращение. В сочетании с сухим степным воздухом отдых на Балхаше становится спасением для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей и нервной сис­темы. Это место, где сама природа дарит восстановление сил.

Как сообщили в областном акимате, уже 15 июня на Балхаше откроется первый коммунальный пляж. Это долгожданный подарок для жителей региона и приезжих к началу купального сезона. В августе, предполагается, будет введен в эксплуатацию второй объект. И в нынешнем же году начнется строительство третьего пляжа, который примет гостей следующим летом. Итого общая площадь зон бюджетного отдыха на Балхаше в области Жетысу составит почти 30 га.

Закрыт и вопрос хорошей дороги к озеру, куда теперь ведет обновленная трасса протяженностью 137 км. Для тех, кто предпочитает железную дорогу, на ближайшей к пляжным зонам станции Лепсы завершается строи­тельство современного вокзала.

Кроме того, к самому побережью уже подведены электричество и вода. Отели и кемпинги, соответственно, можно строить. Проведут сюда и оптико-волоконную линию связи.

Параллельно государство открывает двери для частного капитала. Земельные участки под строительство баз отдыха выставляются на аукционы. Логика прос­та: власть обеспечивает коммуникации – свет, воду и дороги, а бизнес обеспечит берег сервисом.

Особое внимание уделено экологии. Для санитарной очистки берега создано предприятие «Балқаш Тазалық», которое уже закупило 21 единицу спецтехники. Порядок на воде и на суше – теперь зона ответственности профессионалов.

– В мае у нас прошел фестиваль «Цветение яблони Сиверса», запланирован фестиваль Shagan Fest, а далее Balkhash Fest, Alakol Fest, Tekeli Marathon и осенью – фестиваль «Құландар мекені» в «Алтын-Эмеле», – отметили в областном управлении туризма.

В этом году на развитие туризма в области Жетысу выделено 30,4 млрд тенге. И работа кипит не только на Балхаше. На Алаколе, например, продолжается берего­укрепление и строительство очистных сооружений в селе Акши.

Побережье Алаколя остается одним из самых популярных мест. И теперь оно стало более доступным: в 2023 году реконструи­рованы автодороги и взлетно-посадочная полоса ближайшего к курорту аэропорта в Ушарале, что позволяет принимать прямые рейсы из крупных городов. Увеличено количество поездов по направлению Акши и Коктума из Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Семея, Кызылорды и других городов. В летний сезон курсируют транзитные межобластные автобусные маршруты через автостанцию Ушарала.

Не остаются без внимания исполнительной власти и другие достопримечательности. В нацио­нальном парке «Алтын-Эмель» открыт новый визит-центр за счет частных инвестиций, аналогичный объект появился и в селе Тополевка. В текущем году завершится строительство дороги к высокогорному озеру Жасылколь, а также продолжается сложнейшая реконструкция 31 км пути к самому высокому водопаду Казахстана – Бурхан-Булаку.