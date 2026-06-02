Катон-Карагай привлекает все больше туристов

Туризм,Инфраструктура
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

За последние годы Казахстанский Алтай вошел в топовые туристические направления. 

фото автора

По данным областного управления туризма, в 2025 году Катон-Карагайский район – лучшая часть большого Алтая – принял примерно 200 тыс. гостей, или на четверть больше по сравнению с 2024-м. Эксперты связывают рост интереса с новизной локации как в глазах казахстанцев, так и россиян. Съездил человек разок-другой на берег турецкий, а дальше ему хочется чего-то свеженького.

Катон-Карагайский район с его мегапотенциалом wellness – баланса физического и ментального здоровья – как раз такой идеальный вариант. Как значится на сайте информационного ресурсного центра экотуризма, визитная карточка райо­на – пантолечение, апитерапия, туры по историчес­ким и природным местам, агро- и гастротуризм, в том числе по старинным пасекам и маральникам, знакомство с архео­логическими памятниками, например, знаменитым некрополем «Берел», петро­глифами, балбалами.

– Горы Риддера – это тоже казахстанская часть Алтая, но там в основном горнолыжка, – рассказала менеджер ресурсного центра Асель Сулейменова. – А в Катон-Карагай едут и за активным отдыхом, и за пассивным, и за оздоровлением и творческой энергией. Посмотрите, какой спрос на пантолечебницы! В первых числах января открывается бронирование, две-три недели – и свободных мест нет до конца сезона.

В районе действуют 75 мест размещения, рассчитанных примерно на 2 тыс. человек. В прошлом году только в рамках программы «Ауыл аманаты» добро получили 24 проекта на 289 млн тенге.

В расширение пантоцентра «Верх-Катунь» в селе Акшарбак инвестор вложил 400 млн тенге. В селе Аршаты возводят курорт­ный комплекс Altay Resort стоимостью 2 млрд тенге, в селе Урыль на территории экоотеля MuzTau в строительство ресторана инвес­тировали 200 млн тенге, а в административном цент­ре района запланирован комплекс Altay Terra Resort стоимостью 500 млн тенге.

– Полгода назад район заключил меморандум с китайской корпорацией о строительстве гостиничного комплекса и юрточного городка, – пояснила Асель Сулейменова. – Предварительная стоимость проекта – восемь миллиардов тенге, работы рассчитаны на три года. Будущий комплекс помимо отеля включает лечебницу с пантопроцеду­рами, ингаляциями, иглотерапией, массажем, спа-центр, ресторан, прогулочные, спортивные зоны, площадки для детей, автопарковки.

Большие надежды в районе связывают со строящейся воздушной гаванью. Работы выполнены уже больше чем наполовину, и, вероятно, со следующего года аэропорт сможет обслуживать рейсы, в том числе из Китая. А организованные группы из Поднебесной – отличный шанс для местной экономики.

Продолжается развитие инф­раструктуры. В прошлом году на ремонт дорог к туробъектам было направлено 1,3 млрд тенге. В этом – здесь планируют построить новый мост взамен аварийного через реку Белая Берель на дороге к озеру Язевому. Понемногу решается проблема санитарно-гигиеничес­ких узлов.

Всего за последние годы в сфере туризма в районе реализовано 75 проектов. Еще примерно столько же объектов планируется построить в соответствии с концепцией развития отрасли в ближайшие пять лет. В идеале отдаленная территория должна самостоятельно обеспечивать сначала 50% своего бюджета и дальше постоян­но повышать экономическую устойчивость.

В частности, планируется строи­тельство двух гостиниц, двух музеев, трех многофункциональных торгово-туристических комплексов, а также двух рынков в опорных селах Катон-Карагай и Урыль. Стратегические меры включают восстановление лесного фонда, развитие органического сельского хозяйства, пчеловодства, мараловодства.

Весомый вклад в туристическую привлекательность района вносит Катон-Карагайский государственный национальный природный парк. Здесь уже действуют десять маршрутов и четыре тропы разных категорий сложности общей протяженностью почти 700 км. С 2025 года специалисты парка вмес­те с коллегами из Китая начали работу над новым мегапознавательным маршрутом Канас – Маркаколь – Катон-Карагай, включающим природные, палеон­тологические, исторические, археологические жемчужины. Он может заработать, как только будет введен в эксплуатацию будущий аэропорт. На уровне исполнительной власти региона уже думают об открытии международного марш­рута из Урумчи и автоперехода Маркаколь – Канас.

– В основе любого успешного туристического направления лежит известная формула «хлеба и зрелищ», – подчеркнула менеджер инфоцентра. – Отдыхающие всегда хотят получить удовольствие от еды и яркие впечатления. Катонкарагайцы это уловили и в прошлом году устроили грандиоз­ный музыкальный фестиваль «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі». В этом году он вошел в календарь главных культурных событий региона и запланирован сразу в нескольких локациях Катон-Карагайского райо­на 11–12 июля.

#ВКО #туризм #Алтай

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Производства получили новый импульс
Пакет важнейших законов
В Актау откроется консульство РФ
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Расширяя профессиональные горизонты
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Проводник цифровой повестки
Ребенок нуждается в помощи государства
Новая модель диалога государства и общества
Консультации по вопросам безопасности
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
«Водный след» столичного школьника
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Итоги республиканского форума по реновации и комплексному р…
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу …
Мадрид вошел в ТОП-5 лучших городов мира
Дополнительные авиарейсы и поезда запустят летом в Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]