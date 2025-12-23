В ходе рабочей поездки были рассмот­рены вопросы развития системы образования, здравоохранения и социальной защиты населения, а также внедрение цифровых решений и повышение управляемости процессов в социальной сфере. Вице-премьер подчеркнула, что качественное исполнение поручений Главы государства требует тесного взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, а также выработки совместных комплексных планов по каждому направлению социальной политики. Главным мероприятием рабочей поездки стало совещание с активом города с участием акима Алматы Дархана Сатыбалды.

В рамках встречи была рассмотрена сис­тема дошкольного и среднего образования города, где сохраняется ряд проблем, связанных с кадровым обеспечением и качест­вом управления. По информации минис­тра просвещения Жулдыз Сулейменовой, в Алматы функционируют 1 065 дошкольных организаций, из которых 866 являются частными. При этом кадровый дефицит превышает 2 тыс. педагогов.

Было также озвучено, что внедрение отдельных цифровых решений позволило выявить существенные нарушения при организации образовательного процесса в частных детских садах и школах, включая приписки и так называемые мертвые души. В этой связи Аида Балаева подчеркнула, что цифровизация является необходимым инструментом наведения порядка и оптимизации процессов.

– Цифровизация и применение искусственного интеллекта несут как вызовы, так и очевидные преимущества, и эти преимущества мы обязаны использовать. В первую очередь для оптимизации процессов. Даже внедрение отдельных цифровых решений показало масштаб проблемы мертвых душ в дошкольном и среднем образовании. Мы не склонны обвинять всех, но есть управленцы, которые подводят систему и учительство в целом, – отметила вице-премьер.

Она акцентировала внимание на взаимосвязанности всех уровней образования, подчеркнув роль воспитательной функции школы и необходимость системной работы по внедрению идеологических платформ Главы государства, включая принципы «Справедливого Казахстана» и инициативы «Таза Қазақстан».

По информации вице-министра науки и высшего образования Гулзат Кобеновой, в Алматы обучаются 236 тыс. студентов, что составляет около трети всех студентов страны. До 2032 года ежегодный прирост абитуриентов может достигать 23–24 тыс. человек, что требует опережающего развития инфраструктуры.

Отдельный акцент был сделан на сис­теме технического и профессионального образования. Во многих колледжах сохраняется дефицит современной инфраструктуры и четкого понимания востребованности некоторых специальностей.

В системе здравоохранения города ключевыми остаются вопросы кадрового обеспечения, состояния инфраструктуры и качества предоставляемых услуг. По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, в Алматы функ­ционируют 418 медицинских организаций, при этом кадровый дефицит превышает 1,1 тыс. специалистов, включая более 400 врачей.

Особое внимание было уделено работе первичной медико-санитарной помощи. Отмечено, что более 4 млн прикрепленных граждан по стране не обращались в поликлиники в течение последних двух лет, что требует пересмотра подходов к профилактике и диспансерному наблюдению.

– По каждому медицинскому учреждению должна быть детальная аналитика. В городе проживают почти три миллиона человек, и каждое медицинское учреждение обязано оказывать услуги качественно. Цифровизация системы здравоохранения необходима для исключения приписок и искажения отчетности. Поверхностный подход должен быть прекращен, – подчеркнула Аида Балаева.

По информации первого вице-министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, в результате цифрового сопоставления данных в Алматы предотвращено необоснованное получение адресной социальной помощи 10 тыс. семей. При этом Аида Балаева обратила внимание на необходимость выстраивания открытого диалога с обществом и последовательной информационно-разъяснительной работы, отметив, что соблюдение закона и единые правила для всех являются базовыми принципами справедливого и правового государства.

Во время встречи с академиками Нацио­нальной академии наук при Президенте РК было отмечено, что при наличии особого статуса и институциональных возможностей потенциал академии используется не в полной мере и требует переосмысления роли в системе государственного управления и экономики. В этой связи президент НАН Ахылбек Куришбаев сообщил, что действующая модель научных приоритетов приводит к распылению ресурсов и не обеспечивает концентрации усилий на ключевых направлениях.

В рамках рабочей поездки в Алматы заместитель Премьер-министра обозначила ряд конкретных задач, сообщила пресс-служба Премьер-министра.