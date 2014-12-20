От продажи 100 гособъектов в казну поступило 7,4 млрд тенге – МНЭ РК

В рамках второй волны приватизации в Казахстане на продажу выставлено 203 объекта государственной собственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на вице-министра национальной экономики Мадину Абылкасымову.



"В активную фазу вступила вторая волна приватизации. По состоянию на 1 декабря 2014 года выставлено на продажу 203 объекта государственной собственности. Уже продано 100 объектов государственной собственности, в том числе 4 объекта республиканской собственности, 43 – коммунальной собственности, 38 объектов СПК и 15 объектов холдингов. При стартовой цене в 6 миллиардов 61 миллион тенге общая цена продаж составила 7 миллиардов 387 миллионов тенге", – сказала Абылкасымова на брифинге в СЦК.



Вице-министр отметила, что в целях дальнейшего совершенствования управления государственной собственностью была одобрена концепция законопроекта по реформированию структуры госсобственности.



"Данный законопроект предусматривает разделение всех государственных организаций на две группы: госучреждения, созданные для реализации госфункций, и госпредприятия для реализации социально-общественных функций", – подчеркнула Абылкасымова.