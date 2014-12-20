От продажи 100 гособъектов в казну поступило 7,4 млрд тенге – МНЭ РК

Экономика
Айнур Курамысова
В рамках второй волны приватизации в Казахстане на продажу выставлено 203 объекта государственной собственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на вице-министра национальной экономики Мадину Абылкасымову.

"В активную фазу вступила вторая волна приватизации. По состоянию на 1 декабря 2014 года выставлено на продажу 203 объекта государственной собственности. Уже продано 100 объектов государственной собственности, в том числе 4 объекта республиканской собственности, 43 – коммунальной собственности, 38 объектов СПК и 15 объектов холдингов. При стартовой цене в 6 миллиардов 61 миллион тенге общая цена продаж составила 7 миллиардов 387 миллионов тенге", – сказала Абылкасымова на брифинге в СЦК.

Вице-министр отметила, что в целях дальнейшего совершенствования управления государственной собственностью была одобрена концепция законопроекта по реформированию структуры госсобственности.

"Данный законопроект предусматривает разделение всех государственных организаций на две группы: госучреждения, созданные для реализации госфункций, и госпредприятия для реализации социально-общественных функций", – подчеркнула Абылкасымова.

Популярное

Все
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Дневник Азиады
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Очередной титул Ангелины
Сохранить транзитные позиции
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
22 медали – в копилке страны
Объединять эпохи и культуры
Человек, опередивший время
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
От политических деклараций – к конкретным действиям
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
Посадили тысячу деревьев
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсо…
Казахстан поставит вагоны в Монголию
Казахстан и Северная Македония создадут Деловой совет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]