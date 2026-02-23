Фото: пресс-служба театра

Программа From the Fjords to the New World объединила шедевры Эдварда Грига и Антонина Дворжака, а главным проводником вечера выступил симфонический оркестр театра под управлением Армана Уразгалиева, сообщает Kazpravda.kz

Концерт был выстроен как драматургически цельный маршрут, уже в первых тактах сюиты «Пер Гюнт» Грига оркестр создал атмосферу прозрачного, чуть сурового скандинавского пейзажа. Знакомые темы прозвучали свежо и объёмно: в них ощущались и хрупкая лирика, и танцевальная энергия, и эпическая широта.

Музыканты продемонстрировали выверенный ансамбль, гибкую динамику и тонкое чувство стиля, позволив публике услышать не «музейный» шедевр, а живую, дышащую музыку.

Кульминацией первого отделения стал Концерт для фортепиано с оркестром Грига. Исполнение народной артистки Казахстана всемирно известной казахстанской пианистки Жании Аубакировой отличалось редким сочетанием виртуозности и внутренней сосредоточенности. В её руках рояль звучал то кристально ясно и прозрачно, то насыщенно и масштабно, органично вплетаясь в оркестровую ткань.

В медленных эпизодах пианистка раскрыла тончайшую палитру оттенков, а в стремительных пассажах продемонстрировала блестящую технику, не теряя при этом глубины высказывания. Диалог солистки и оркестра был построен на взаимном доверии и внимании к деталям – редкое ощущение подлинного ансамбля, где каждый слышит другого инструменталиста.

Затем столичная публика насладилась интерпретацией Симфонии № 9 «Из Нового Света» Дворжака – одно из самых узнаваемых произведений мировой классики. Под управлением Армана Уразгалиева партитура раскрылась как масштабное полотно, в котором европейская традиция переплетается с интонациями американского фольклора. Знаменитая тема английского рожка во второй части прозвучала проникновенно и светло, словно ностальгическое воспоминание о доме, а финал стал настоящим торжеством симфонической энергии.

Особое впечатление произвела акустика зала «Астана Балет»: объёмное, чистое звучание позволило услышать тончайшие нюансы оркестровки. Молодой состав оркестра продемонстрировал высокий профессиональный уровень, зрелость музыкального мышления и яркую эмоциональную отдачу.

В завершение вечера Жания Аубакирова пожелала творческому коллективу столичного театра больших творческих успехов.

«Мне очень нравится театр «Астана Балет» – от репетиционных залов до работы всех служб. Но особая моя любовь – симфонический оркестр под руководством Армана Уразгалиева. Сотрудничая с ними не первый раз, всегда получаю колоссальный заряд бодрости и вдохновения. Отрадно видеть молодых музыкантов такого высокого профессионального уровня. Арман Уразгалиев — выпускник нашей консерватории, которым мы искренне гордимся. Сегодня он вырос в большого мастера. Это редкий случай, когда дирижер не стремится «быть маэстро», а становится частью коллектива, переводя всё внимание на музыку. Благодаря этому оркестр звучит удивительно ярко, глубоко и профессионально. Программы оркестра – будь то Дворжак, Григ или «Пер Гюнт» – всегда исполнены музыкально интересно. У этого коллектива большое будущее. Зал театра обладает потрясающей акустикой, каких у нас в стране немного, и этот потенциал нужно развивать, расширяя репертуар симфонических концертов», – сказала пианистка.

Впрочем, From the Fjords to the New World не просто удачное название, а точное определение художественной идеи концерта. Лирические мелодии провели слушателей от холодной романтики Севера к широкому горизонту Нового Света, оставив ощущение цельности и вдохновения. Концерт стал культурным событием, которое хочется повторить, чтобы вновь пройти этот путь сквозь эпохи, культуры и стили, где главным героем остаётся музыка.