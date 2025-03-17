От удобрений до автомобилей: 190 индустриальных проектов запустит Казахстан в этом году

В 2025 году в Казахстане будет реализовано максимальное количество индустриальных проектов за последние 5 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Казахстану нужна сильная, технологически прогрессивная промышленность, способная успешно конкурировать на глобальном и особенно на региональном рынках», - президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Запуск 190 проектов на сумму 1,5 трлн тенге позволит создать 20,1 тыс. новых рабочих мест. При выходе на полную мощность объем производства достигнет 2,2 трлн тенге.

В Казахстане начнут производить дополнительные объемы пероксида водорода, жидкого стекла, серной кислоты, а также минеральных удобрений, полипропилена и желтого фосфора. Эти проекты позволят значительно укрепить позиции на рынке и способствовать дальнейшему развитию химической отрасли.

В этом году заработают заводы по производству сэндвич-панелей, керамического кирпича, сухих строительных смесей. Запуск двух заводов - «Qaragandy Power Silicon» и «Ekibastuz FerroAlloys» – позволит значительно повысить объемы производства ферросплавов.

В период с 2025 по 2035 годы министерство реализует 9 крупных проектов в металлургии, машиностроении и химической промышленности. При выходе на проектную мощность этих проектов объем произведенной продукции составит порядка $7,3 млрд.

Будет привлечено 6 трлн тенге инвестиций и создано 12 тыс. рабочих мест. Проекты входят в пул из 17-ти крупных инициатив, сформированных по поручению Президента, с перспективой создания 25 тыс. рабочих мест. Все проекты направлены на создание кластеров высокого передела.

«Будут запущены такие знаковые проекты, как заводы по производству автомобилей, выпуску горячебрикетированного железа, строительству медеплавильного завода, аммиачно-карбамидного комплекса, обогатительно-производственного комплекса для производства калийных солей и гидрометаллического комбината. Эти предприятия обеспечат выпуск новой продукции для машиностроительных и автомобилестроительных предприятий, что позволит значительно укрепить промышленный потенциал Казахстана», — подчеркнул министр промышленности и строительства.

Из этих девяти проектов два запустят в 2025 году. Завод по производству автомобилей KIA в Костанайской области с 1500 рабочими местами будет выпускать 70 тыс. автомобилей в год. Мультибрендовый завод в Алматы по производству автомобилей Changan, Chery и Haval обеспечит 3600 рабочих мест и выпуск 90 тыс. машин ежегодно.

Благодаря новым проектам в автомобилестроении в 2025 году ожидается рост продукции в 5%. По расчетам, будет выпущено 149 тыс. легковых автомобилей (в 2024 году - 134 тыс.).

В Казахстане впервые за 5 лет зафиксирован рост производства в обрабатывающей промышленности на 5,9%. Это произошло благодаря увеличению объемов в металлургии (+6,9%), машиностроении (+9,7%), химической промышленности (+7,7%) и других отраслях. Общий объем производства составил 24,5 трлн тенге.

Цветная и черная металлургия показывают стабильный рост. Увеличиваются производство и переработка меди, алюминия, цинка и свинца. Активно развивается производство строительных материалов, что позволяет закрывать нишевые потребности внутреннего рынка и выходить на экспортные рынки.

Для реализации индустриальных проектов действуют 15 специальных экономических и 51 индустриальная зоны. В 2025 году на их территории планируется реализовать 110 проектов.

В стране внедрен новый механизм – малые промышленные зоны, предлагающие готовые помещения для бизнеса. В рамках проекта предприниматели могут получить льготные кредиты на строительство объектов и выгодные условия аренды, что помогает развивать малый и средний бизнес.

Сегодня инвесторами реализуются 34 малые промышленные зоны в восьми регионах страны (Астана, Шымкент, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области). В 2025 году планируется создание малых промышленных зон в 14-ти регионах.

Одной из мер поддержки станет Единый реестр казахстанских производителей с полной информацией о предприятиях.

Крупных заказчиков обяжут утверждать программы по развитию местной продукции. Кроме того, при строительстве социальных объектов замена отечественных строительных материалов и оборудования на импортные будет требовать согласования с маслихатами.

Данные меры направлены на укрепление позиций отечественных производителей, повышение их конкурентоспособности и стимулирование малого и среднего бизнеса.

В 2024 году было реализовано 163 проекта в обрабатывающем секторе и 17 проектов в горнодобывающей промышленности. Общая сумма инвестиций составила более 1,3 трлн тенге.

Новые производства открыты в большинстве регионов. Наибольшее количество проектов реализовано в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях, городах Алматы и Шымкенте.

В стране начали работать предприятия по производству катодной меди, золота в слитках dore. Впервые в Казахстане начали производить вольфрамовый концентрат. Запущены заводы по выпуску трубопроводной арматуры, теплоизоляционных материалов, керамической плитки, автомобилей Chevrolet Onix, мебели и компонентов для грузовых автомобилей.

После выхода на полную мощность проектов, введенных в 2024 году, объем производства составит около 2 трлн тенге.

В Казахстане эффективно работает поддержка отечественных производителей через офтейк-контракты и долгосрочные договора, что помогает увеличивать долю местной продукции. В 2024 году крупными субъектами заключено порядка 600 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на сумму 704 млрд тенге. Министерство продолжит работу по стимулированию развития внутристрановой ценности.

Индустриальное развитие в Казахстане играет важную роль в поддержании стабильного экономического роста. Государство развивает промышленность, что помогает создавать новые рабочие места и снижать зависимость от иностранных товаров. Это, в свою очередь, способствует улучшению производства внутри страны.