Власти Алматы сегодня делают ставку на полицентричное развитие — создание нескольких полноценных, самодостаточных центров вместо одного перегруженного. Эта стратегия — не просто модный урбанистический тренд, а взвешенный ответ на вызовы, стоящие перед городом. Новая инициатива властей города позволит обеспечить комфорт и возможности каждому жителю, независимо от района проживания, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Создание полицентров не только разгрузит деловой и исторический центры Алматы, но также позволит построить всю необходимую социальную инфраструктуру для местного населения на перифериях, новых общественных пространств, в том числе больших парков, заложит основу для появления достаточного числа рабочих мест за счёт проектирования офисных и коммерческих площадок, отелей.

Более подробно об этом рассказала Куралай Есмуханова, руководитель группы архитекторов в INK Architects, дипломированный член Королевского Института британских архитекторов (RIBA), международный ассоциированный член Американского института архитекторов (AIA).

«Важно понимать, что это постоянный, живой процесс. Мастер-план — это не застывший чертеж, а гибкая стратегия, которая улучшается и адаптируется со временем. Недавние инициативы новой администрации города дали мощный дополнительный импульс этой работе. Был усилен акцент именно на полицентричности: поставлена задача увеличить в новых центрах количество офисных и коммерческих пространств, чтобы создать профицит рабочих мест, не только обеспечить занятость в самом районе, но и предложить вакансии жителям соседних частей города. Кроме того, было инициировано проектирование новых отелей, что позволит привлечь в эти районы деловую активность и сделать их точками притяжения как для горожан, так и для гостей города», - отметила Куралай Есмуханова.

Как пояснила архитектор, исторически Алматы развивался по советской модели с четким функциональным зонированием. Так, промышленные зоны, спальные микрорайоны и административно-культурный центр существовали обособленно. Такая система была логичной для плановой экономики, но в условиях рыночных отношений она привела к новым трудностям: маятниковой миграции, росту транспортной нагрузки и неравномерному развитию районов.

«При этом советский подход оставил нам ценное наследие, которым мы пользуемся до сих пор. Это и заложенный в микрорайонах принцип шаговой доступности к школам, детским садам и поликлиникам, и достаточно широкие проспекты, которые сегодня позволяют интегрировать современные транспортные решения вроде BRT и LRT. Задача сегодня — взять лучшее из прошлого и адаптировать городскую структуру к современным реалиям», - говорит Куралай Есмуханова.

Что дадут алматинцам новые «Восточные» и «Западные ворота»?

Международный опыт доказывает, что развитие полицентров - это эффективный путь для устойчивого развития мегаполиса. Трансформация доков Лондона в процветающий район Кэнэри-Уорф или развитие Парижем делового квартала Ля Дефанс вдохнули новую жизнь в целые части агломераций, создав мощные противовесы историческим центрам.

Эта глобальная тенденция, доказав свою эффективность на практике, пришла и в Казахстан.

«В INK Architects в сотрудничестве с девелоперами, акиматом города и бизнесом мы работаем над концепциями двух ключевых новых городских центров — «Восточные ворота» и «Западные ворота». Наша задача — не просто построить здания, а спроектировать полноценную, живую городскую среду. В основу этих проектов мы закладываем детально проработанные решения», - отметила архитектор.

Так, вместо монотонной застройки в Ink Architects проектируют оптимальные по размеру кварталы, чья «пористость» и разнообразие улиц — от тихих жилых до оживленных бульваров с выделенными полосами — создают множество сценариев для передвижения пешком, на велосипеде, общественном транспорте или автомобиле, что естественным образом снижает вероятность пробок.

Кроме того, добавила архитектор, социальная инфраструктура в новых полицентрах проектируется с полным обеспечением потребностей будущих жителей — новые школы и детские сады позволят не перегружать существующие.

Также в полицентрах количество рабочих мест планируется с профицитом, чтобы не только обеспечить занятость в самом районе, но и предложить вакансии жителям соседних частей города.

Архитектор добавила, что в проектах полицентров Алматы также значительное внимание уделяется общественным пространствам. В обоих центрах предусмотрены большие парковые зоны, по качеству и наполнению не уступающие лучшим центральным паркам.

«В них закладывается вся необходимая инфраструктура для отдыха:современные игровые площадки для детей разных возрастов, скейт-парки, воркаут-зоны и спортивные площадки», - подчеркнула Куралай Есмуханова.

Вместе с тем, активные первые этажи зданий в проектируемых полицентрах создают безопасный и интересный уличный фронт, а коммерческие объекты размещаются не повсеместно, а стратегически — там, где ожидается наибольший поток людей. Это позволяет достичь баланса между шаговой доступностью сервисов и приватностью жилых дворов.