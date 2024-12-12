Отдали жизни за друзей своих

«Казахстанцы в боях за Беларусь» — так называется совместный проект посольства Казахстана и издательского дома «Беларусь сегодня», приуроченный к 80-летию Великой Победы. Сегодня, 10 декабря, проект торжественно представили в казахстанском посольстве в Минске.

В семье советских народов не было никого, кто бы остался равнодушным к трагедии белорусов, ведь они первыми встретились лицом к лицу с огнем и ужасом Великой Отечественной войны. От героической обороны Брестской крепости до сокрушительной для нацистов операции «Багратион» — долгих три года лихолетья, в одном строю, бок о бок, на фронтах и в партизанских отрядах, порядка 1 млн 700 тысяч сыновей и дочерей Казахстана самоотверженно сражались вместе с нами с ненавистным врагом. Треть из них не вернулись домой. Это забыть невозможно...

Великая Отечественная была так названа в том числе и потому, что каждый солдат и офицер боролся за родную землю, единое Отечество, за землю, где живут самые близкие и любимые люди. Тема войны — всегда трагическая по своей сути — и сегодня служит для всех нас назиданием, стимулом беречь и передавать память о беспримерном подвиге советского народа последующим поколениям, используя самые современные формы, доступные и понятные для молодежи. С этой целью и был создан творческий проект «Казахстанцы в боях за Беларусь», который можно найти в интернете по адресу kazakhstanbelarus.by.

Во время презентации проекта Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков отметил:

— Наши страны готовятся вместе отметить 80-летие Великой Победы. Буквально с первых дней войны казахстанцы сражались в самых ожесточенных боях — защищали Брестскую крепость, обороняли Минск, Москву, Ленинград, освобождали Беларусь и страны Европы. Кроме того, Казахстан обеспечивал фронт вооружением, топливом, боеприпасами. Девять из десяти пуль Красной армии во время войны были отлиты из казахстанского свинца. Сегодня как никогда важно хранить память о цене той войны и жертвах, принесенных старшим поколением. Посольство постоянно ведет работу по сбору информации о воинах-казахстанцах. Издано много книг о военном пути наших земляков, но мы живем в эпоху цифровых технологий, и основным каналом сохранения и передачи коллективной памяти человечества стал интернет. Поэтому возникла идея создать такой ресурс, благодаря которому накопленная информация будет доступна всем, кто интересуется этим периодом войны. Мы признательны Президенту Беларуси Александру Лукашенко, который поддержал эту идею, спасибо издательскому дому «Беларусь сегодня» за воплощение проекта.

На территории Беларуси в боях сложили свои головы и были похоронены несколько десятков тысяч воинов — выходцев из Казахстана. Ценой своих жизней дети Великой степи, как часто называют эту республику, выполнили воинский долг и остались верны Родине. Более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, в том числе 84 из них заслужили это звание за освобождение Беларуси. Более 100 воинов стали полными кавалерами ордена Славы. Беларусь и Казахстан помнят!

Сейчас проект «Казахстанцы в боях за Беларусь» содержит информацию о 84 героях, освобождавших белорусскую землю от немецко-фашистских оккупантов. Не исключено, что в будущем он получит свое развитие и дальнейшее наполнение.

Посол Казахстана подчеркнул, что общая память о минувшей войне священна для наших стран. Так будет всегда. Места упокоения героев-казахов в Беларуси всегда досмотрены и ухожены. Это особенно важно в сегодняшнем противоречивом мире, где героями могут называть нацистов, а памятники истинным патриотам стирать с лица земли... Память жива, и она защищает нас. Могилы регулярно посещают земляки — родные и близкие, представители официальных делегаций из Казахстана. Не прекращается работа поисковых отрядов, благодаря которым появляется информация о считавшихся пропавших без вести. Буквально недавно в Дубровенском районе Витебской области открыт новый памятник на месте воинского захоронения вблизи деревни Шуховцы, где в том числе покоятся 35 воинов-казахстанцев. Данные о них также будут оцифрованы.

— Беларусь показывает пример бережного отношения к историческому прошлому, искреннего уважения к памяти павших воинов, — подчеркнул посол.

Например, не имеющий аналогов на постсоветском пространстве сайт partizany.by. На сегодняшний день в постоянно пополняющейся базе проекта уже 320 имен партизан, в графе «национальность» у которых значится «казах». «Смелый, мужественный в боях», «проявляет хорошую инициативу» — такие характеристики давали командиры отрядов представителям братского народа. К слову, всего в базе ресурса представлено более 70 народностей и национальностей! Всего же 1600 казахстанцев воевали с врагом в составе белорусских партизанских соединений, и все эти имена будут представлены в базе проекта partizany.by.

Директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня», заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Дмитрий Жук подчеркнул:

— Для белорусов память о Великой Отечественной — часть нашего генного кода, которую потерять мы не имеем права. Потому что, как только это важное звено выпадет, мы окажемся на пороге уничтожения нашего народа. Память о войне и Победе советского народа действительно священна. «Казахстанцы в боях за Беларусь» — наша искренняя и глубокая благодарность тем людям, которые помогли нам выжить и сохраниться как нации. Думаю, проект имеет хорошую перспективу для развития.