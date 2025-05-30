Моральный кодекс человечности

Тема Великой Отечественной войны неизбывна, и потому писатели и поэты из разных стран вновь и вновь обращаются к ней как к роднику, питающему их творчество. Обращаются не в силу политических пристрастий или узколичных интересов, желая тем самым заработать себе некие социальные очки и, выражаясь современным языком, попасть в тренд, а по велению сердца, по зову памяти перед павшими, по призыву гражданского долга. Было время, когда в литературных кругах широкое хождение приобрела концепция, выдвинутая рядом критиков и открыто претендующая на аксиоматичность истины: главное о войне уже написано писателями-фронтовиками, а значит, тему в целом можно считать исчерпанной. Однако укорениться эта «истина», к счастью, так и не смогла – слишком уж явно выступало в ней настойчивое желание кроить не только историю, но и живую материю литературы по искусственно подобранным меркам. Первыми опровергли ее сами же фронтовики. Их уверенность в том, что потомки непременно найдут и скажут свое весомое слово о событиях военной страды, вышла за индивидуальные рамки и стала принципиальной литературно-эстетической позицией, в основе которой лежал богатый фронтовой опыт. И не случайно самые большие надежды они возлагали именно на тех, кого, по известному замечанию Александра Межирова, были «старше... на Отечественную войну».

Появление поэтического альманаха «Летят по небу журавли Победы» – не только прекрасное подтверждение их прозорливос­ти, но и яркое свидетельство того, как плодотворно богатые традиции прошлого влияют на развитие современной военной литературы. «Летят по небу журавли Победы» – это спецвыпуск альманаха «Поэтические кружева», выпускаемого одноименной литературной гостиной при Доме культуры Сарани. Под его обложкой объединены произведения двадцати поэтов: Николая Федорова, Ольги Воротынской, Татьяны Дубовской, Ивана Елеф­териади, Ирины Деевой, Ольги Баксаляр-Рыбаковой, Дмитрия Пхенды, Натальи Яровой, Валерия Царева, Людмилы Шерш­невой, Александра Ющенко, Фариды Ходжаевой, Натальи Инжевской, Олега Русских, Елены Кудряшовой, Андрея Степанова, Ольги Лавриненко, Екатерины Федотовой, Татьяны Стрельчук и Александра Ткаченко.

Двадцать имен. Двадцать различных судеб. Двадцать голосов с непохожим друг на друга звучанием. Двадцать уникальных взглядов на мир, его тревоги, мечты и надежды. Двадцать семейных историй – крошечных слагаемых народной памяти. И одна мысль, пронизывающая каждое произведение, пульсирующая в каждой строке и превращающая поэтическую разноголосицу в стройный полифонический хор. Она вызвана к жизни не строгими расчетами разума, а могучей энергией чуткого сердца, чьи гулкие удары и есть та внутренняя музыка стиха, в которой наиболее ярко воплощаются неординарность и своеобразие творческой манеры автора и которая раскрывает перед читателем поистине безграничные возможности художественного слова, его пластичность и динамику. Мысль эта – о недопустимости новой войны, о глубинном противоречии, в которое она по природе своей неизбежно вступает с базовыми принципами человеческого бытия, и о действенной силе памяти, воплощающей высокую меру ответственности наших современников за сохранение мира на земле.

Память – это стержень морального кодекса человечности, растревоженная, не знающая покоя совесть и, наконец, голос времени, которым говорят с нами те, кого уже давно нет рядом. Через года, разделяющие жизненные пути сразу нескольких поколений, ушедшие продолжают свой неумолчный разговор и являются нам в воскресших картинах далекого прошлого, чьи образы заставляют задуматься: «Все ли я делаю правильно? Смогу ли я держать ответ перед их – предков – памятью?» В определенной степени все произведения, вошедшие в альманах «Летят по небу журавли Победы», представляют собой попытку ответить на эти вопросы и на основе этого определить свое собственное место в мире. Этот оттенок саморефлексии придает стихотворениям особый доверительный тон и открытость, до предела накаляет те чувства, с которыми поэт исповедуется перед самим собой и – в перспективе – перед читателем.

Отдавая дань памяти землякам-карагандинцам, поэты не ограничивают себя в самовыражении, не замыкаются в рамки местничества, и потому их стихотворения приобретают столь ярко выраженное интернациональное звучание. Представители старшего поколения, хорошо знакомые с историей театрального искусства, наверняка помнят фразу «в мировом масштабе» – любимую присказку героя пьесы «Любовь Яровая» матроса Шванди. Так вот, это самое чувство «мирового масштаба», чувство, определяемое самой природой подлинного поэтического творчества, выгодно отличает вошедшие в альманах стихотворения. Горечь невосполнимых потерь переплетается в них с гордостью за беспримерный подвиг воинов-победителей, а преклонение перед памятью павших неразрывно связано с чувством искренней благодарности за бесценнейшее из богатств – счастье рождения. В этой гармонии разнообразных душевных движений мы видим воплощение многосложности и многоплановости окружающего мира, с которым каждый поэт крепко связан теми узами, что нельзя разорвать, «не разорвав при этом своего сердца».

Поэзия мужества и отваги

Остановимся подробнее на творчестве некоторых авторов альманаха. Открывается книга стихотворением «Когда победный прогремел салют». Его автор, поэт Николай Федоров – художник темпераментный и экспрессивный, умело сочетающий в своем творчестве публицистическую заостренность с глубиной духовно-философского освоения мира. Диалог, который поэт ведет со Временем, преисполнен антивоенного пафоса, рожденного неослабевающей памятью серд­ца, ведь, по словам Николая Федорова, «нет ни одной советской семьи, которой так или иначе не коснулась бы Великая Отечественная война». Живое чувство долга перед исторической правдой, перед подвигами тех, из чьей крови соткано великое Знамя Победы, выливается в чеканные строки, в призыв, с которым от имени павших поэт обращается к живым: «Давайте склоним головы свои⁄Пред всеми, кто победу ту ковал;⁄Кто сквозь невзгоды шел, через бои,⁄Чтобы потом войны никто не знал.⁄Нет! Нам об этом забывать нельзя⁄Ни нынче, ни потом – через столетье!⁄Давайте будем помнить всех, друзья,⁄Кто защитил нас в это лихолетье!»

В страстном художественном слове Николая Федорова отчетливо слышатся доносящиеся сквозь годы и отзывающиеся могучим эхом отзвуки того самого победного салюта, который стал для поэта своеобразным творческим камертоном. Столь же священным является для него образ Вечного огня – один из центральных, сюжетообразующих образов в стихотворениях «Будем помнить», «Ветераны», «Бессмертный полк», «У Вечного огня». Эпический по своему масштабу, он синтезирует в себе конкретность факта и глубокую символическую обобщенность. В незатухающем пламени Вечного огня слились миллионы горящих сердец воинов-победителей, чей яркий свет выявляет все высокое и низменное в окружающем нас мире. Вот почему мемориал для поэта становится вахтой памяти, заступая на которую каждый человек проходит нравственное очищение. Николай Федоров пишет: «Пусть в пламени Огня не разглядеть⁄Мне пепла той войны, людского горя.⁄Но верю я, что памяти не тлеть –⁄Она сильней огня и шире моря.⁄У Вечного Огня я постою,⁄Всем павшим поклянусь негромко,⁄Что память благодарную свою⁄Своим навечно передам потомкам». Он убежден: память – зодчий прочного мира, не знающего войн, но и не забывающего о них, хранящего трагический опыт прошлого в назидание будущему. И даже традиционное в общем-то пожелание мирного неба, которым Николай Федоров завершил дарственную надпись, адресованную автору этих строк, звучит по-особенному, так как в полной мере выражает главный творческий и общественный идеал поэта.

Надолго запоминаются, западая в душу, мужественные стихи Ольги Воротынской. Давно известно, что разделение поэзии на мужскую и женскую с последующим противопоставлением их друг другу не имеет ничего общего с действительностью. Есть лишь одна поэзия – поэзия большого сердца, наполняющего наш мир своими внутренними токами. Лирика Ольги Воротынской, мастера точной детали и емкого образа, несомненно, напитана «бессонными артериями» ее сердца. Зоркость поэтического взгляда, пытливость творческих поисков и, конечно же, глубина постижения окружающего мира позволяют Ольге Васильевне всего из нескольких штрихов создавать яркие, эмоционально-выразительные картины, тем самым настраи­вая сердца своих читателей на особый лад. Все это отчетливо проявляется в стихотворениях «Учителям-фронтовикам», «Ладога», «Ветераны», где биография поколения победителей показана через призму судеб лиричес­ких героев, ставших, по словам поэ­тессы «светочем, который за гранью века не погас».

Стихотворение Ольги Воротынской «Война от А до Я, или Воспоминания о непрожитом» – одно из лучших в альманахе. Двадцать восемь строк, в которые спрессованы четыре тяжелых военных года, – рельефный срез эпохи со всеми ее победами и поражениями, свершениями и неудачами. Перед глазами читателя проходят картины переполненного людьми вокзала, над перронами которого витает грозная мелодия «Священной войны», эшелоны, бегущие по степи, и солдаты, что в минуту грусти вспоминают симоновское «Жди меня» – символ любви и надежды. Смыкая каждодневные подвиги тружеников тыла, черные вести похоронок, герои­ческую оборону Москвы и Ленинграда, Одессы и Севастополя, Сталинграда и Киева, «пожарища Курской дуги» в единую летопись, венчает стихотворение долгожданный триумф победы, который оттеняется болью за павших товарищей: «Был радостный май. Задышала Европа свободно.⁄Дымился Рейхстаг, и над куполом бился наш флаг.⁄Победа пришла. Наша радость была всенародной.⁄И только погибших в войну не вернуть нам назад».

Татьяна Дубовская – тонкий лирик, придающий вечным темам современное звучание и новый художественный окрас. Ее художественное слово – отточенное и лаконичное, объемное и многозвучное, подвижное и динамичное – отражает богатую внутреннюю культуру и разно­цветье творческой палитры поэтессы. Яркой чертой самобытного таланта Татьяны Юрьевны является взаимопроникающая связь гражданственности и лиризма, которая восходит к передовым традициям мировой литературы. В энергично-волевых стихотворениях «Народ-герой» и «Слава фронтовикам!» поэтесса выступает перед читателем от имени самой истории, от имени единой семьи воинов-победителей, от имени всего советского народа, чей беспримерный подвиг стал торжеством идей гуманизма и социальной справедливости над человеконенавистническими догматами фашизма. На конкретных исторических примерах раскрывается в этих стихотворениях высокая суть героизма и патриотизма, бесстрашия и мужественной готовности пожертвовать всем, вплоть до собственной жизни, ради свободы своего Отечества: «В боях, в застенках вражес­ких когда-то,⁄В Победу веря, погибал народ.⁄За Родину, за все, что было свято,⁄Прибавив лет себе в военкоматах,⁄Безусые мальчишки шли на фронт.⁄Звучал приказ: «Вперед! Назад ни шагу!»⁄И кто-то падал на немецкий дзот.⁄И поднимались, шли бойцы в атаку,⁄Крича: «УРА! ЗА РОДИНУ! ВПЕРЕД!»

Особое место в творчестве Татьяны Дубовской занимает песня «Будем помнить», музыку к которой написал известный российский певец и композитор Дмитрий Иващенко. Ее отличают внутренняя мелодичность и особая тональность, сочетающая в себе горькую скорбь реквиема, бравурную энергию сражающейся памяти и громоподобный грохот победных салютов. Поэтесса остро ощущает ответственность наследников Победы за сохранение исторической правды о тех жестоких годах, когда «на землю родную падал в битве солдат». Ей удается выдержать временную перспективу, благодаря которой события военного лихолетья воспринимаются нами в их органической связи с современ­ностью. Оттого щемящая боль в сердце ветерана, пришедшего поклониться памяти погибших друзей, становится болью нашего сердца, и мы доверяем свои чувства проникновенному мотиву песни, повторяя вслед за поэтессой: «Не слышны канонады и тревожный набат.⁄Где гремели снаряды, там салюты гремят.⁄Но смертельные раны той жестокой войны⁄Помнят все ветераны, будем помнить и мы».

Задушевен и в то же время суров разговор, который ведет со своим читателем Иван Елефтериа­ди. Все его творчество – яркий пример того, что художественная простота и непритязательность являются высшими ступенями мастерства. Сдержанность и избирательность в отборе изобразительных средств, демократичность поэтического слога придают произведениям Ивана Елефтериади особую эмоциональную силу. Так, например, в стихотворении «День Победы» поэт находит свой собственный ключ-образ, выражаю­щий всемирно-историческое значение разгрома фашистской Германии: «И отступали в юном мае беды,⁄И были благодарны мы судьбе,⁄Что подарили миру День Победы⁄Как День Рожденья жизни на Земле». Значительный вклад в развитие темы блокадного Ленинграда, которая со времен Жамбыла стала одной из центральных в казахстанской военной литературе, Иван Елеф­териади внес произведением «На Пискаревском, в скорбной тишине...». Мемориальное кладбище, хранящее покой погибших защитников Ленинграда, становится для поэта жестоким напоминанием об ужасах войны, о сотнях тысяч обор­ванных жизней, о «сердцах, навеки в город свой влюбленных» и «детишках, сединою убеленных». Долг перед памятью павших – нравственная основа творчества Елефтериади, и потому посвященные ему строки становятся этическим манифес­том: «Я ж, пока навсегда не усну,⁄Пронесу сквозь любые невзгоды⁄Благодарность и веру в весну,⁄В их вес­ну — сорок пятого года».

Нельзя не упомянуть замечательный портретный цикл, созданный поэтессой Ириной Деевой. Стихотворения «Панфиловцы», «Зоя Космодемьянская», «Имя золотом», в которых воплощено величие всенародного подвига, – яркие достижения современной казахстанской литературы о Великой Отечественной войне. Пристального читательского внимания заслуживают произведения «Блокадное единство» и «Мой дед» Фариды Ходжаевой, «Мальчишкам, безвестным героям войны» Ольги Баксаляр-Рыбаковой, «Любовь умеет ждать» Екатерины Федотовой, «Женщина с уставшими глазами...», «Мое поколенье не знало войны» и «Развернись, гармонь хмельная» Татьяны Стрельчук, «Анюта» и «Любовь на войне» Ольги Лавриненко, «Черной краской на стене Рейхстага», «Выстрелы, выстрелы, выстрелы» и «Старый солдат» Андрея Степанова, «Мама, я вернусь» Александра Ткаченко и «Поговори со мною, жизнь!» Валерия Царева.

Как и любой коллективный сборник, альманах «Летят по небу журавли Победы» неоднороден. Оригинальные поэтические находки соседствуют в нем с произведениями, которые кажутся недописанными, оборванными на полуслове и эксплуатирующими изношенные образы. Но главное – в нем нет стихотворений серых, проходных, а перемежающие друг друга успехи и неудачи выявляют подлинное творческое лицо каждого художника, цементируют его характер. Альманах «Летят по небу журавли Победы» знаменателен тем, что позволяет близко, можно сказать, даже лично познакомиться с мастерами современной поэзии, стать верным спутником на их литературном пути и во всей полноте осознать ту самую «роскошь человеческого общения», о которой когда-то писал Сент-Экзюпери.