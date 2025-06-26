Актюбинцы дали старт марафону «Ардагер өсиеті»

День Победы
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Лаура Казихан

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия со дня рож­дения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой в Казах­стане начался республиканский молодежный марафон «Ардагер өсиеті». Символично, что старт ему был дан именно в Актобе – на родине Алии Молдагуловой, чье имя стало олицетворением мужества и любви к Родине.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суть марафона в передаче из региона в регион капсулы с письмом-наставлением от ветеранов – в нем воспоминания и слова назидания, обращенные к молодому поколению.

Капсулу с посланием в Актобе представила руководитель управления межведомственной координации и регионального взаимодействия Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Мансия Есе­кеева. Текст послания был зачитан во время торжественной церемонии, которая прошла возле мемориального комп­лекса Алии Молдагуловой. В ней приняли участие молодые актюбинцы.

– Марафон «Ардагер өсиеті» стал напоминанием о героизме наших предков, их вере, мужест­ве и любви к Родине. Ветераны оставляют нам не только историю, но и завет быть достойными их подвига, беречь мир, быть ответственными гражданами. Пусть каждое слово из их наставлений отзовется в ваших сердцах, – напутствовала молодых людей Мансия Есекеева.

К участникам церемонии также обратился руководитель управления по вопросам молодежной политики области Алимбек
Туралиев. Он акцентировал внимание на важности сохранения историчес­кой памяти, уважения к подвигу предков и призвал молодых людей быть активными, ответственными и патриотичными гражданами, готовыми вносить вклад в развитие страны.

Собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Следующий этап марафона примет Западно-Казахстанская область. С июня по сентябрь капсула с письмом пройдет по всем регионам страны, объединяя их общей памятью о герои­ческом прошлом.

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