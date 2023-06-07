Отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов создадут в структуре Генпрокуратуры РК

Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству.

Фото: Kazpravda.kz

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» с сопутствующими поправками, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, основной целью законопроекта является регулирование общественных отношений, связанных с поиском (раскрытием), подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Законопроект предусматривает следующие основные положения: определение субъектов правоотношений, регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов, внедрение новых способов возврата активов, обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов.

Кроме того, новеллами предусматривается стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов, принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов, создание уполномоченного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий.

Также предлагается образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Законопроект имеет такие положительные социально-экономические последствия, как восстановление социальной справедливости в обществе, повышение благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов, стимулирование добровольного возврата активов, устранение причин и условий, способствовавших незаконному приобретению активов.   

При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы по всему тексту законопроекта внесены поправки редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг с другом и другими законодательными актами Республики Казахстан.

Разработчики отмечают, что вследствие коррупции, принятие отдельных нормативных правовых актов, представляющих привилегированное положение для отдельных субъектов, а также фаворитизма при распределении экономических преференциq, за последние 25 лет активы незаконно приобретались и выводились за границу вопреки законодательству. Так, согласно подсчетам разных экспертов, за указанный период в результате хищений государственных средств, коррупции, присвоения средств и уклонения от налога за границу выведено около 140-160 млрд долларов США.

Действующие законодательные акты (Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие законы) не в полной мере обеспечивают надлежащую процедуру раскрытия, подтверждения, происхождения и возврат активов.

Таким образом, имеющиеся механизмы возврата активов ввиду отсутствия необходимых законодательных основ и новых инструментов для выявления и возврата активов работают неполноценно.

После введения сопутствующих поправок в структуре Генеральной прокуратуры Республики Казахстан будет образовано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере. 

Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана и достичь прозрачности и эффективности в данном процессе.

Также поправками предусматриваются изменения и дополнения в части усиления ответственности за предоставление недостоверных сведений о бенефициарных собственниках юридического лица, а также Комитет государственных доходов наряду с Национальным банком будет осуществлять контроль, составлять протоколы по административным правонарушениям по вопросам репатриации.

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