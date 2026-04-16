Отель-парус Burj Al Arab в Дубае закроют на реставрацию

Айман Аманжолова
корреспондент

Отель считается одним из самых узнаваемых в мире и имеет неофициальный статус «семи звезд», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Дубайский отель Burj Al Arab, известный как «отель-парус», будет закрыт на 18 месяцев для масштабной реставрации. Об этом сообщило издание Khaleej Times со ссылкой на оператора объекта Jumeirah.

«Jumeirah Burj Al Arab в Дубае, один из самых узнаваемых отелей в мире, будет закрыт на 18 месяцев для проведения масштабного реставрационного проекта», — говорится в публикации.

Архитектором реставрации выбран Тристан Ауэр, известный по работе над Hôtel de Crillon в Париже. Ауэр назвал доверие реставрации такого объекта большой честью и ответственностью.

Генеральный директор Jumeirah Томас Майер отметил, что отель остается в уникальном классе. Реставрация знаменует новую главу в истории здания, которая сохранит наследие объекта.

Популярное

Все
Нотр-Дам в... Шымкенте
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Задача – возвращение в элиту
Великий балетный реформатор
Настоящая кузница чемпионов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Казахстан привлекает инвесторов
Алгоритмы и этические нормы
Новая архитектура будущего
Пополнят ряды «крылатой» пехоты
Приближающий будущее
Рост без оглядки на нефтянку
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Столичный гидроузел – объект особого внимания
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Дружественные отношения
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Новая система биометрии вызвала ажиотаж в аэропортах ЕС
Столичная таеквондистка завоевала историческое «золото» на чемпионате мира среди юниоров
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Как станцевать любовь
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов
Сила слова и дух степи
Рассмотрены перспективные направления
Умышленную подмену госномеров на грузовиках выявили в Туркестанской области
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Магнолии цветут
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов

Азербайджан и Россия достигли соглашения в связи с крушение…
Мужчина выиграл работу Пикассо стоимостью 1 млн евро в лоте…
«Башня Мохаммеда VI» стала самым высоким зданием Марокко
Численность китайских туристов в Казахстане выросла на 39%

