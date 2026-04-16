Отель считается одним из самых узнаваемых в мире и имеет неофициальный статус «семи звезд», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Дубайский отель Burj Al Arab, известный как «отель-парус», будет закрыт на 18 месяцев для масштабной реставрации. Об этом сообщило издание Khaleej Times со ссылкой на оператора объекта Jumeirah.

«Jumeirah Burj Al Arab в Дубае, один из самых узнаваемых отелей в мире, будет закрыт на 18 месяцев для проведения масштабного реставрационного проекта», — говорится в публикации.

Архитектором реставрации выбран Тристан Ауэр, известный по работе над Hôtel de Crillon в Париже. Ауэр назвал доверие реставрации такого объекта большой честью и ответственностью.

Генеральный директор Jumeirah Томас Майер отметил, что отель остается в уникальном классе. Реставрация знаменует новую главу в истории здания, которая сохранит наследие объекта.