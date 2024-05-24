Открыть двери в чудесный мир кино

Мария Абадиева в 2009 году поступила в Академию искусств им. Т. Жургенова, изучала режиссуру в мастерской Дамира Манабая.

– Каждое лето на каникулах я искала подработку. Так, в 2012 году пришла в World Media Master Academy – академию творческого развития детей, – рассказывает Мария. – Спросила, нужны ли преподаватели в сфере кино. И меня приняли. Не думала, что эта работа так меня захватит. Летом преподавала, и многие мои ученики начали сниматься в фильмах и рекламных роликах. Один мой выпускник уехал в Россию и поступил на актерский курс. Это вдохновило продолжать заниматься кинопедагогикой.

Поработав в разных студиях, Мария Абадиева в 2019 году решила создать свою киношколу для детей Step Clap. Разработала авторскую программу по направлениям режиссуры, сценарного мастерства и журналистики.

– В нашей школе дети сами снимают короткометражные фильмы, ролики, репортажи. В 2021 году я познакомилась с Екатериной Андроновой, с которой мы запустили курс 2D-анимации. Наши ребята после выпуска поступали в вузы Франции, Турции, – с гордостью говорит режиссер.

Обучая детей, Мария отправляла их работы на разные зарубежные детские кинофестивали, вместе переживали и радовались первым успехам учеников. Однако зачастую юные кинолюбители не могли поехать на фестивали и конкурсы из-за нехватки финансов.

– Все изменилось в 2020 году – в период карантина, когда дети были заперты в своих квартирах. Хотелось привнести что-то светлое, хорошее в их жизнь наперекор пандемии. И я решила, что пришла пора запускать детский кинофестиваль, – отмечает наша собеседница.

Даже в онлайн-формате провести такое мероприятие было непросто. Мария Абадиева разработала положение фестиваля, готовила документацию, решала разные организационные вопросы.

– Если раньше была участницей кинофестивалей, то теперь оказалась организатором, – улыбается Мария. – Пришлось вовлекаться в бизнес-процессы. Благо меня поддержали родные, друзья, коллеги. Кто-то предоставил подарки, мерч, сертификат, кто-то сделал дизайн-проект фестиваля, вызвался быть в жюри.

В итоге международный детский кинофестиваль под романтическим названием «Мечтатель» состоялся. Свои работы прислали дети из разных регио­нов Казахстана и восьми стран. Увидев такой большой интерес, Мария Абадиева решила через год провести второй сезон фестиваля, но уже в офлайн-формате.

– Необходимо было подготовить площадку, найти кинозал и красную дорожку, а детей нужно было возить и кормить. На все требовались средства, а спонсоров нет. Мне повезло: я узнала, что есть грантовые программы Eurasia Foundation совместно с USAID, благодаря которым можно запустить социальный проект. Подала заявку и выиграла грант. На эти средства мы смогли собрать творческую команду и покрыть основные расходы. Так как размер гранта был небольшой, офлайн смогли участвовать только алматинские ребята, а участники из регионов и других стран подключились онлайн, – говорит организатор.

К тому времени о кинофестивале «Мечтатель» начали узнавать и за рубежом. В 2022 году Мария Абадиева снова подала заявку на грант, но уже на сумму побольше. Получив грант, киноэнтузиаст провела фестиваль с еще большим размахом.

– Получилось привезти ребят из регионов, – рассказывает Мария. – К примеру, к нам из Павлодара приехала делегация из 30 ребят. Также дети из Астаны, Рудного. Мы увидели огонек в глазах детей, они впервые участвовали в таком фестивале.

Как признается кинопедагог, фестиваль стало легче проводить, так как вокруг собралась команда единомышленников.

– В 2022 году моя коллега Зарина Зикирова была членом жюри на фестивале, а в 2023 году вошла в команду как продюсер. Огромную поддержку и помощь нам оказал журналист и продюсер Анд­рей Мануйлов. Также два года подряд в качестве помощников выступали мои ученицы Маргарита Халина и Айгерим Сермагамбетова, – говорит Мария.

Программа кинофестиваля была довольно насыщенной: проход участников по красной дорожке, показы в кинозале работ детей, оценка жюри и награда победителей и призеров. Помимо этого для юных режиссеров организаторы предусмотрели творческие мастерские.

– Три дня ребята учились, – продолжает Мария. – Мы распределили участников по секциям. Ребята помладше занимались в анимацион­ной мастерской, делали стоп-моушн-анимацию вместе с Екатериной Анд­роновой. Дети постарше пошли в мастерскую по режиссуре Бейбита Онера, где за три дня сами написали сценарий, сняли и смонтировали короткометражный фильм. А часть детей занималась в литературной мастерской под руководством Аделии Амраевой.

С каждым годом фестиваль только набирает обороты. Например, в прошлом году организаторы получили рекордные 707 заявок из 39 стран.

– Мы проводим отбор работ по критериям качества и соответствия номинациям. Только в основной детской секции 40 номинаций: лучший игровой и документальный фильм, лучшая анимация, лучшая операторская работа, лучшая режиссура, лучший актер и актриса и так далее. Хотели отметить всех: не только режиссеров и актеров, но и ребят, которые работали со звуком, писали музыку, делали монтаж. Также у нас есть секция для молодежи и взрослых, которые снимают фильмы для детей. В конкурсную программу фестиваля проходят около 100 работ участников, – рассказывает Мария.

В основном принимают короткомет­ражные фильмы до 30 минут. И никаких рамок в плане тем, жанров, художественного исполнения. Только творите!

– Кто-то делает драматические работы, кто-то – комедии или фэнтези. Например, в прошлом году мальчик создал качественные спец­эффекты: на зеленом фоне показал магию – своего рода отсылку к Гарри Поттеру. И выиграл номинацию «Лучшие спецэффекты». Тематика работ разная – дети поднимали проблемы экологии, буллинга, взаимоотношений с родителями.

В прошлом году лучшим игровым фильмом стала короткомет­ражная работа «Сағындым сені» Улданы Багдаткызы из Алматы.

– Девочка вдохновилась песней «Сағындым сені» группы «Дос-Мұқасан», – продолжает Мария Абадие­ва. – По сюжету главная героиня теряет отца в детстве, а мама не хочет жить воспоминаниями. Получилась трогательная история взаимоотношений, а песня становится практически участником драмы. Фильм на казахском языке и выполнен настолько хорошо, что жюри не сразу поверило, что это сняла девочка. В качестве приза Улдана получила грант на обучение в школе медиа и кино AlmaU.

В этом году планируется провести уже пятый кинофестиваль «Мечтатель». По словам Марии, сейчас идет жаркая пора подготовки.

– До 1 июня мы принимаем заявки. На сегодня поступило уже более 400 заявок. Фестиваль планируем провести с 15 по 21 июля. Первый день – открытие, затем несколько дней займут показы, экскурсии, мастер-классы. Хотим в этом году добавить мастер-классы, – сообщила организатор.

Мария Абадиева призналась, что до сих пор есть проблемы с финансированием фестиваля.

– Куда только я ни отправляла письма: и в Министерство культуры и информации, и в Министерство просвещения, и в акимат, – продолжает наша собеседница. – Всюду один и тот же ответ: не предусмотрен бюджет.

Но, невзирая на это, Мария Абадиева намерена продолжать исполнять мечту тысяч ребят, которые создают кино.