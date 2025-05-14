К участию приглашаются телепроекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство культуры и информации РК сообщило о старте приёма заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар» – 2025, передает Kazpravda.kz

К участию приглашаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах. Подать заявки могут республиканские и региональные телеканалы, телестудии и производственные компании, работающие в сфере профессионального ТВ-контента.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

- Лучший социальный телепроект

- Лучший репортаж года

- Лучшая информационно-аналитическая программа

- Лучшее журналистское расследование

- Лучший сериал года

- Лучший документальный фильм

- Лучший детский телепроект

- Лучший региональный канал

- Лучший тележурналист

- Лучший телеведущий –

- Лучший спортивный комментатор

Приём заявок продлится до 9 июня. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте премии.

Премия учреждена в 2017 году по инициативе Минкультуры и с тех пор стала значимым событием в сфере отечественного телеискусства. За время существования премии было подано более 2 200 заявок, 354 проекта стали номинантами, а 98 победителей получили заветную статуэтку «Тұмар».