К участию приглашаются телепроекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах
Министерство культуры и информации РК сообщило о старте приёма заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар» – 2025, передает Kazpravda.kz
К участию приглашаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах. Подать заявки могут республиканские и региональные телеканалы, телестудии и производственные компании, работающие в сфере профессионального ТВ-контента.
Заявки принимаются по следующим номинациям:
- Лучший социальный телепроект
- Лучший репортаж года
- Лучшая информационно-аналитическая программа
- Лучшее журналистское расследование
- Лучший сериал года
- Лучший документальный фильм
- Лучший детский телепроект
- Лучший региональный канал
- Лучший тележурналист
- Лучший телеведущий –
- Лучший спортивный комментатор
Приём заявок продлится до 9 июня. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте премии.
Премия учреждена в 2017 году по инициативе Минкультуры и с тех пор стала значимым событием в сфере отечественного телеискусства. За время существования премии было подано более 2 200 заявок, 354 проекта стали номинантами, а 98 победителей получили заветную статуэтку «Тұмар».