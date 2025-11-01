Открыта горячая линия для жалоб на подорожание бензина и перебои с автогазом

Энергетика
124

Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэнергетики РК

Совместно с агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами Минэнерго будет строго пресекать любые попытки спекуляций и создания искусственного дефицита топлива.

Касательно бензина и дизельного топлива: министерство подчеркивает, что все необходимые объемы топлива в соответствии с заявками регионов отгружены и находятся на нефтебазах. Никаких объективных причин для дефицита нет.

Касательно сжиженного нефтяного газа: плановый ремонт на одном из заводов-производителей был заблаговременно учтен министерством при формировании графиков поставок и выделении дополнительных объемов для регионов с высоким спросом. Таким образом, наблюдаемые очереди на отдельных АГЗС также связаны с вопросами внутреннего распределения и логистики на местах, а не с системным дефицитом.

В случае, если вы столкнулись с фактами завышения цен на бензин марки АИ-92 или отсутствия топлива на АЗС, просим обращаться по телефону горячей линии: +77018550248. Прием обращений будет осуществляться ежедневно в режиме 24/7.

Каждый сигнал будет отработан. В случае подтверждения фактов, к недобросовестным участникам рынка будут приняты соответствующие меры.

#бензин #дефицит #ГСМ #автогаз #горячая линия

