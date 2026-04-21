Кадиша Ныгмет

Казахстан становится ведущим образовательным хабом международных ученических соревнований. Это наглядное подтверж­дение государственной политики, в рамках которой образование и наука рассматриваются как стратегический приоритет развития. В соответствии с государственными стратегиями в стране ведется системная и комплексная работа по поддержке одаренных учащихся и развитию их научно-интеллектуального потенциала, проинформировала пресс-служба Министерства просвещения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С января по апрель 2026 года на высоком уровне были организованы четыре крупных международных образовательных и научных соревнования.

Так, в Алматы прошла XXII Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике, объединившая более 600 школьников из 16 стран. Среди участников были представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Индонезии, Индии и Узбекистана. По итогам соревнований было разыграно 324 медали, что подтвердило высокий уровень академической подготовки участников.

В Астане Alem Tech Fest 2026 стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой по робототехнике и STEM технологиям. В фестивале приняли участие более 5 тыс. школьников из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Эстонии, Вьетнама и Специального административного района Гонконг КНР. По итогам сформирована национальная сборная Казахстана по робототехнике, а 16 лучших команд получили путевки в мировой финал FIRST Championship 2026 в США.

С 8 по 12 апреля в Астане в двадцатый раз прошел международный научный конкурс «Открываем мир науки», объединивший молодых ученых в области космических исследований. Конкурсантами стали около 200 школьников из Казахстана, Китая и Турции. По итогам определены 115 призеров. Проект направлен на повышение интереса молодого поколения к научно-исследовательской деятельности и укрепление международного научного сотрудничества.

Также в столице прошел Международный конкурс исследовательских проектов по математике и механике им. У. Жолдасбекова. В нем приняли участие 135 молодых исследователей из Казахстана, Таиланда и Турции. Из 99 представленных проектов 77 удостое­ны призовых мест.

Проведение международных олимпиад и научных соревнований в нашей стране способствует росту конкурентоспособности отечественной системы образования, расширению сферы применения казахского языка в меж­дународном научно-академическом пространстве и укреплению его статуса, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

