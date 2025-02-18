Отличившиеся на соревнованиях казахстанские шорт-трекисты вернулись домой

В международном аэропорту города Астана их тепло встретили представители министерства, родственники, болельщики, сотрудники федерации и журналисты

Фото: пресс-служба МТС РК

В столицу прибыли спортсмены национальной сборной, завоевавшие 1 золотую и 2 серебряные медали по шорт-треку на IX зимних Азиатских играх в Харбине, а также бронзовую медаль на Чемпионате мира в Италии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

После победы на Азиатских играх команда РК сразу же отправилась в Италию, где приняла участие в этапе Кубка мира в Милане. В эстафете на 5 000 метров казахстанские шорт-трекисты завоевали бронзовые медали. В финале соревновались Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Денис Никиша и Мерсаид Жаксыбаев.

Это второй приз команды в рамках Мирового тура по шорт-треку, который проходит в период с 2024 по 2025 годы. Ранее, в декабре 2024 года, женская сборная завоевала бронзовую медаль на дистанции 3 000 метров.

Яркое достижение в Милане стало продолжением победы в Харбине. На IX Зимних Азиатских играх сборная Казахстана завоевала золотую медаль в эстафете на 5 000 метров, доказав, что является лучшей командой региона.

Как победа на Азиатских играх, так и приз на Кубке мира подтверждают высокий уровень национальной сборной, системную подготовку и мировую конкурентоспособность на шорт-треке, отметили в министерстве.

Накануне из китайского Харбина домой вернулись члены мужской и женской сборных Казахстана по хоккею, которые завоевали золотые и серебряные медали Азиатских игр.