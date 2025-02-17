Хоккеистов-призеров Азиады встретили в аэропорту Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Из китайского Харбина домой вернулись члены мужской и женской сборных Казахстана по хоккею, которые завоевали золотые и серебряные медали Азиатских игр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

В столичном аэропорту хоккеистов встречали родные, близкие и болельщики, с нетерпением ожидавшие возвращения спортсменов. В честь триумфаторов Азиады-2025 в Астане прозвучали национальные мелодии, а самих медалистов угостили бауырсаками и кумысом.

Женская сборная Казахстана по хоккею впервые в своей истории завоевала серебряные медали зимних Азиатских игр. В составе команды выступали семь хоккеисток из Астаны: Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова, Александра Щегай, Александра Воронова, Екатерина Куценко, Арина Щёколова и Юлия Буторина.

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала уверенную победу над Японией в финале Азиатских игр со счётом 5:0, завоевав золотые медали. Вклад столичных хоккеистов в этот успех оказался значительным, ведь за сборную играют 14 спортсменов из Астаны.

Сборная Казахстана вошла в топ-4 Азиады, завоевав 4 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей. В общей сложности на Азиатские игры в Харбине отправились 137 спортсменов (72 мужчины и 65 женщин), которые соревновались в 10 видах спорта. В их числе были 36 спортсменов из Астаны, выступавшие в конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном катании, кёрлинге, а также в составе мужской и женской сборных по хоккею с шайбой.

По общему медальному зачёту (с учётом индивидуальных наград) Астана заняла 1-е место, завоевав 17 золотых, 12 серебряных и 2 бронзовые медали. Второе место заняли спортсмены Акмолинской области (6 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые медали), а третье — представители Восточно-Казахстанской области (3 золотые, 10 серебряных и 2 бронзовые медали).

Следующие зимние Азиатские игры 2029 года впервые пройдут в Саудовской Аравии.