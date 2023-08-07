Отличный дебют!

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Аскар Султан

Казахстанский боец Асу Алмабаев провел свой первый бой в UFC – самой известной бойцовской лиге планеты.

фото sports.kz

Наш спортсмен по смешанным единоборствам, имеющий громкое прозвище Зульфикар (название меча пророка Мухаммеда и легендарный символ мусульманской доблести), выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), где сразился с опытным ямайским файтером Оди Осборном (12-5) по прозвищу Ямайская сенсация. Бой прошел в наилегчайшем весе, был рассчитан на три раунда, но закончился уже во втором яркой победой Алмабаева сабмишном (удушающим приемом).

Асу отлично провел первый раунд и мог уже тогда закончить поединок досрочно, но не хватило совсем немного. Зато во втором он выступил еще более уверенно и заставил-таки капитулировать своего соперника. Таким образом, Алмабаев одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере и успешно дебютировал в UFC, а Оди Осборн потерпел шестое поражение в профи-ММА. Для ямайца это был восьмой бой в UFC, и теперь у него в промоушене четыре победы и четыре поражения.

Отметим, что Алмабаев является бывшим чемпионом M-1 Global, а до подписания контракта с UFC выступал в ближневосточном промоушене Brave CF, где считался одним из главных претендентов на титул в наилегчайшем весе.

Напомним, что совсем недавно в UFC успешно дебютировал еще один казахстан­ский боец – Азат Максум, одержавший победу над американцем Тайсоном Нэмом в рамках ивента UFC on ESPN 49. Но наиболее известным нашим соотечественником в мире единоборств является Шавкат Рахмонов, который 17 сентября должен был провести очередной поединок против известного американского бойца Келвина Гастелума, но поединок был отменен из-за неожиданной травмы последнего.

#бой #UFC #боец #лига

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