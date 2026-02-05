По информации пресс-службы областной прокуратуры, проведен комплексный анализ в сфере земельных отношений, по результатам которого выявлен ряд нарушений закон­ности, связанных с использованием­ фиктивных решений местных исполнительных органов.

– В Карасайском районе установлены факты незаконного изменения целевого назначения сельскохозяйственных земель общей площадью пять гектаров, принятые на основании фиктивных решений акимата, – сообщили в надзорном органе. – В дальнейшем эти сельхозугодья были разделены на 83 отдельных земельных участка. Прокуратура подала иск в Карасайский районный суд, постановлением которого фиктивные решения местных исполнительных органов были приз­наны незаконными и отменены. В результате восстановлена законность и защищены интересы государства.

Аналогичный факт выявлен в Илийском районе, где решение акима о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство оказалось фиктивным. По итогам судебных разбирательств земельный надел возвращен в собственность государства.

Районным управлением полиции возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 385 «Изготовление и использование поддельных документов» УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств дела.

Тем временем в Енбекшиказахском районе пресечена незаконная добыча песчано-гравийной смеси. Разработка карьера велась без специального разрешения уполномоченных госорганов. Причем нарушитель ранее был оштрафован за аналогичное деяние. Общий объем незаконно добытого стройматериала составил 32 кубометра. Судом первой инстанции мужчине вновь назначили штраф на сумму 220 тыс. тенге.

Между тем в рамках прокурорского надзора был доказан факт грубого нарушения законодательства о недропользовании, то есть повторная незаконная добыча полезных ископаемых. За это предусмотрено более жесткое наказание: обязательная конфис­кация орудий и средств совершения правонарушения. В итоге дело пересмотрели, и постановлением вышестоящего суда нарушитель подвергся не только штрафу, но и лишился спецтехники – экскаватора рыночной стоимостью около 25 млн тенге.