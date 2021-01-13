Общество
Отменят ли крещенские купания в Казахстане из-за пандемии
Жанат Тукпиев
О том, отменят ли крещенские купания в Казахстане из-за пандемии, рассказал на брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"На данный момент в отдельных регионах возможно введение ограничительных мер, но только по усмотрению местных санитарных служб. По стране, где благоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация, эти мероприятия не запрещены", – сообщил Киясов.

Он отметил, что есть целый комплекс мероприятий, который позволит обеспечить социальную дистанцию и индивидуальную безопасность людей.

"Мы направили в адрес местных исполнительных органов циркулярное письмо, чтобы соответствующим образом подготовили места, где будут осуществляться крещенские купания", – заверил главный санврач РК.

Напомним, крещенские купания традиционно проходят в ночь на православный праздник Крещения Господня с 18 на 19 января.

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