Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Год от года сфера туризма в Казахстане развивается хорошими темпами, трансформируясь в одну из доходных отраслей экономики. Статистика показывает рост количества иностранцев, которые желают увидеть своими глазами нашу страну, ее уникальные природные места. Внутренний туризм также находится на подъеме и показывает отличные результаты.

Так, по итогам только первого квартала 2025 года число казахстанцев, которые решили посвятить свои отпуска путешествию по родной стране, составило 1,7 млн человек, что на 200 тыс. больше аналогичного показателя 2024 года. За этот же период количество иностранных туристов, обслуженных местами размещения, составило 257 тыс. человек, что на 15 % больше, чем в первом квартале 2024 года.

Для размещения гостей нужны новые базы отдыха, отели, кемпинги и гостевые дома. И они вырастают там, куда направляется поток отдыхающих. В нынешнем году количество мест размещения выросло на 309 единиц (+8%) и составило 4 313 объектов. Единовременная вместимость увеличилась на 19 тыс. койко-мест (+9%) и превысила 226 тыс. Объем услуг, оказанных объектами размещения в первом квартале

2025 года, составил 61 млрд тенге, что на 20% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 51 млрд тенге.

С начала нынешнего года количество иностранных посетителей достигло порядка 7,5 млн человек, что на 8,6 % больше, чем за аналогичный период 2024 года – 6,9 млн человек. Из них более чем на один день оставались в местах прибытия 5 млн человек. В настоящее время действует безвизовый режим для граждан 87 стран.

Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма по итогам первого полугодия текущего года составил 460,2 млрд тенге. За аналогичный период 2024 года – 390,5 млрд тенге, что означает рост на 18%. В целях повышения пропускной способности и удобства для туристов, прорабатываются вопросы обеспечения бесперебойной работы системы Q-gate, а также поэтапного оснащения данной системой всех наземных пунктов пропуска. В рейтинге ВЭФ (Всемирного экономического форума) по туризму и путешествиям Казахстан по итогам 2024 года занял 52-е место, поднявшись на 14 позиций. В 2023-м мы были на 66-мместе.

Разработаны комплексные планы развития по 3 приоритетным туристским дестинациям. Один из них – это Щучинско-Боровская курортная зона. Здесь предусмотрено развитие туризма на локациях озер Катарколь, Малое и Большое Чебачье и Жукей с соблюдением экологического баланса. При этом, намечены меры по повышению транспортной доступности, включающие запуск скоростных поездов и маршрутных экоавтобусов и строительство дополнительной инфраструктуры.

В рейтинге привлекательности туристская зона «Мангистау» занимает самые первые строчки. На ее территории планируется строительство ряда гостиничных объектов международного уровня в районе «Теплого пляжа», комплексов «Wyndham Garden Aktau», «Bozjyra Safari», «Ayrakty Safari Hotel», визит-центра «PanaBozjyra», стадиона международного класса в городе Актау и развитие курортной зоны Кендерли. Будут проведены работы по реконструкции и благоустройству транспортной инфраструктуры, очищены туристские и историко-культурные объекты, углублено морское побережье.

В третьем, Алматинском горном кластере расширятся и соединятся действующие курорты «Ой-Карагай» и «Шымбулак», получат развитие «Пионер», «Бутаковка», «Кимасар» и Кок-Жайлау.

В рамках системной работы по повышению качества туристского сервиса и цифровизации туристской инфраструктуры, в июне нынешнего года во всех регионах Казахстана были размещены QR-коды со ссылкой на виртуальную карту туриста. В них были собраны все необходимые сервисы: такси, e-Sim, полезная информация, экологические маршруты, движение городского транспорта и т.д.

Для обеспечения безопасности отдыхающих на водоемах определяются разрешенные места для купания. В свободном доступе для населения–информация о запрещённых для этого местах. Установлен 201 мобильный спасательный пост на опасных участках водоемов.

Вдоль автомобильных дорог республиканского значения имеется 1 446 объектов придорожного сервиса, из которых 1 309 или 90 %, соответствуют требованиям Национального стандарта. Создана единая цифровая платформа гидов. На сегодняшний день в ней зарегистрировано свыше 100 гидов.