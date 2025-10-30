Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха

Туризм
129
Айман Аманжолова
корреспондент

По итогам только первого квартала 2025 года число казахстанцев, которые решили посвятить свои отпуска путешествию по родной стране, составило 1,7 млн человек, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Год от года сфера туризма в Казахстане развивается хорошими темпами, трансформируясь в одну из доходных отраслей экономики. Статистика показывает рост количества иностранцев, которые желают увидеть своими глазами нашу страну, ее уникальные природные места. Внутренний туризм также находится на подъеме и показывает отличные результаты.

Так, по итогам только первого квартала 2025 года число казахстанцев, которые решили посвятить свои отпуска путешествию по родной стране, составило 1,7 млн человек, что на 200 тыс. больше аналогичного показателя  2024 года. За этот же период количество иностранных туристов, обслуженных местами размещения, составило 257 тыс. человек, что на 15 % больше, чем в первом квартале 2024 года.

Для размещения гостей нужны новые базы отдыха, отели, кемпинги и гостевые дома. И они вырастают там, куда направляется поток отдыхающих. В нынешнем году количество мест размещения выросло на 309 единиц (+8%) и составило 4 313 объектов. Единовременная вместимость увеличилась на 19 тыс. койко-мест (+9%) и превысила 226 тыс. Объем услуг, оказанных объектами размещения в первом квартале
2025 года, составил 61 млрд тенге, что на 20% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 51 млрд тенге.

С начала нынешнего года количество иностранных посетителей достигло порядка 7,5 млн человек, что на 8,6 % больше, чем за аналогичный период 2024 года – 6,9 млн человек. Из них более чем на один день оставались в местах прибытия 5 млн человек. В настоящее время действует безвизовый режим для граждан 87 стран.

Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма по итогам первого полугодия текущего года составил 460,2 млрд тенге. За аналогичный период 2024 года – 390,5 млрд тенге, что означает рост на  18%. В целях повышения пропускной способности и удобства для туристов, прорабатываются вопросы обеспечения бесперебойной работы системы Q-gate, а также поэтапного оснащения данной системой всех наземных пунктов пропуска. В рейтинге ВЭФ (Всемирного экономического форума) по туризму и путешествиям Казахстан по итогам 2024 года занял 52-е место, поднявшись на 14 позиций. В 2023-м мы были на 66-мместе.

Разработаны комплексные планы развития по 3 приоритетным туристским дестинациям. Один из них – это Щучинско-Боровская курортная зона. Здесь предусмотрено развитие туризма на локациях озер Катарколь, Малое и Большое Чебачье и Жукей с соблюдением экологического баланса. При этом, намечены меры по повышению транспортной доступности, включающие запуск скоростных поездов и маршрутных экоавтобусов и строительство дополнительной инфраструктуры.

В рейтинге привлекательности туристская зона «Мангистау» занимает самые первые строчки. На ее территории планируется строительство ряда гостиничных объектов международного уровня в районе «Теплого пляжа», комплексов «Wyndham Garden Aktau», «Bozjyra Safari», «Ayrakty Safari Hotel», визит-центра «PanaBozjyra», стадиона международного класса в городе Актау и развитие курортной зоны Кендерли. Будут проведены работы по реконструкции и благоустройству транспортной инфраструктуры,  очищены туристские и историко-культурные объекты, углублено морское побережье.

В третьем, Алматинском горном кластере расширятся и соединятся действующие курорты «Ой-Карагай» и «Шымбулак», получат развитие «Пионер», «Бутаковка», «Кимасар» и Кок-Жайлау.

В рамках системной работы по повышению качества туристского сервиса и цифровизации туристской инфраструктуры, в июне нынешнего года во всех регионах Казахстана были размещены QR-коды со ссылкой на виртуальную карту туриста. В них были собраны все необходимые сервисы: такси, e-Sim, полезная информация, экологические маршруты, движение городского транспорта и т.д.

Для обеспечения безопасности отдыхающих на водоемах определяются разрешенные места для купания. В свободном доступе для населения–информация о запрещённых для этого местах. Установлен 201 мобильный спасательный пост на опасных участках водоемов. 

Вдоль автомобильных дорог республиканского значения имеется 1 446 объектов придорожного сервиса, из которых 1 309  или 90 %, соответствуют требованиям Национального стандарта. Создана единая цифровая платформа гидов. На сегодняшний день в ней зарегистрировано свыше 100 гидов.

 

#Казахстан #туризм

Популярное

Все
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Технический колледж: практика и трудоустройство
Вкус апорта в осеннем парке
Еще два медобъекта открылись в регионе
Инициативы Национального курултая реализуются
«Цифра» на вооружении районной полиции
Не инвесторы, а строители финпирамид
«Алматинская осень» неповторима!
К согласию – через этномедиацию
Лучшие чтецы стихов Абая
Наследие не для «черных копателей»
Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жанейро
Дороги творчества
Энциклопедия столичной жизни
Тепло ее сердца – лекарство для людей
В извечном стремлении к свободе
Ержан Бабакумаров убит в Астане
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
Шанс на новую жизнь
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Не хватило опыта для победы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Круизный лайнер оставил пассажирку на необитаемом острове
Сердце торговли – базар в Урумчи
В Алматы прошла первая региональная конференция UN Tourism
Золотой коридор евразийского континента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]