С начала года ветеринарной службой Жамбылской области выявлено и локализовано распространение пяти опасных заболеваний домашнего скота.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе планового диагностического исследования животных ветврачам удалось установить три случая бешенства, по два – пироплазмоза, сальмонеллеза и пастереллеза, а также факт анаэробной энтеротоксемии. В зараженных местах были введены карантинные ограничения, проведены необходимые ветеринарно-профилактические мероприятия.

– В области функционируют 41 типовой биотермический скотомогильник и 17 площадок для убоя скота. Все объекты обнесены бетонным ограждением, оснащены предупредительными табличками, отмечены на топографических картах и загружены в автоматизированную информационную систему государственного земельного кадастра, – проинформировал в ходе брифинга руководитель ветеринарной станции Жамбылской области управления ветеринарии акимата области Серик Бердыбаев.

По словам эксперта, обеспечение утилизации биологических отходов осуществляется через 20 инсинераторов (15 стационарных и пять мобильных).