Отрицательный... прирост

Ноябрь напрасно считают осенью. В большей части регионов страны анонсирован снег. А главный авиаперевозчик переходит в фазу зимней навигации, закрывая перелеты в Бодрум, Батуми, Ираклион и Подгорицу. Здесь даже заядлым оптимистам придется признать, что лето – все.

Впрочем, есть и хорошие новости – возобновляются прямые рейсы в места, где лето круглый год. В том числе те, что были отменены в связи с пандемией. В каком-то смысле жизнь налаживается. Но не для тех, кто хочет посетить Астану.

В силу ряда причин столица страны стала едва ли не лучшим городом на планете и невероятно привлекательной для иностранцев. Настолько, что стал обсуждаться вопрос установления ставок туристского взноса для иностранцев, посещающих ее.

Бюро национальной статистики зафиксировано увеличение количества иностранных туристов в Астане за II квартал 2022 года на 90 с лишним процентов. Теперь, в зависимости от количества приезжих, платеж может составить до пяти процентов от стоимос­ти пребывания. Здесь, конечно, возникают сложности: кого считать туристом, как высчитывать их количество и каким образом можно оценить стоимость пребывания? Пусть даже среднюю. Однако в этой ситуации главное помнить и верить, что туризм – выгодное дело.

Но вопрос пользы, увы, неоднозначный. Чем, если не туризмом объяснить загрязнение таких мест, как, например, Боровое?! Сюда всю жизнь люди стремились за целебным воздухом. И что теперь? Жемчужина страны ставит рекорды не только по количеству вывезенного мусора, но и по «отрицательному приросту» качества воздуха. По этому показателю курортный поселок скатился до второго мес­та в республике, уступая теперь только Карагандинской области, где сконцентрированы вредные производства. Средний уровень загрязнения также отмечен в Темиртау, Астане, Актау, Атбасаре, Шымкенте, Павлодаре.

С промышленными районами всегда было все сложно в плане экологии. Но как Астана, продуваемая всеми ветрами, скатывается вниз? Понятное дело, влияет увеличение количества автомобилей, высотная застройка, зеленый пояс, защищающий от ветра. Эти и еще рад факторов в итоге привели к совершенно непривычному сообщению от Казгидромета. Из-за неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, служба рекомендовала жителям Астаны (а также Алматы и Актау) сократить время пребывания на открытом воздухе.

Если в городе такой воздух, что на улицу выходить не советуют, то, может, туристам, наоборот, нужно доплачивать, чтобы они приезжали? Ведь фантастический прирост во втором квартале – явно не заслуга туристской индустрии, а стечение обстоятельств.

Страшная давка, произошедшая в Сеуле – тоже в какой-то степени стечение обстоятельств. После снятия карантинных ограничений и многочисленных отмен массовых мероприятий празднование Хэллоуина закончилось трагедией. Городские службы сообщили о смерти по меньшей мере 120 человек. Среди погибших – студентка из Казахстана. 26-летняя уроженка Актюбинской области училась в одном из вузов Республики Корея.

Страшнее самой трагедии все то, что пишут в комментариях наши соотечественники. Про то, какие праздники надо или не надо отмечать, про учебу за границей и другие вещи, которые их, по сути – не касаются.

Хэллоуин это или 8 Марта – неважно. Самое сложное в организации мероприятий – работа с толпой. И толпа – самое страшное. Даже самые безобидные по смыслу праздники могут стать причиной человеческих жертв. Что само по себе не дает право осуждать людей. Иметь свое мнение – одно. Высказывать его по поводу и без повода – совсем другое. И эта тенденция, увы, уже шагнула далеко за пределы бессмысленных, но далеко не безобидных комментариев.