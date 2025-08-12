В Жамбылской области суд приговорил к лишению свободы отца и сына, обвиненных в незаконном хранении, перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следствием установлено, что осенью 2024 года жители Рыскуловского района, лица по имени «У» и «Т», с целью сбыта заготовили и спрятали в принадлежащем им крестьянском хозяйстве наркотические средства — «гашиш» и «высушенную марихуану».

1 декабря 2024 года сотрудники департамента КНБ по Жамбылской области задержали мужчин с поличным при попытке сбыта 12,7 кг гашиша за 1 миллион тенге. Кроме того, при обыске в хозяйстве было обнаружено и изъято еще 185 кг высушенной марихуаны, расфасованной в 13 мешках.

23 июля 2025 года специализированный межрайонный уголовный суд по Жамбылской области признал обоих виновными по п.п. 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК (незаконные хранение, перевозка и сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершённые группой лиц по предварительному сговору). Отец и сын приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.

Приговор пока не вступил в законную силу.