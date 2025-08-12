Отца и сына осудили за хранение и сбыт наркотиков в Жамбылской области

Закон и Порядок
150
Венера Баталова
корреспондент

В Жамбылской области суд приговорил к лишению свободы отца и сына, обвиненных в незаконном хранении, перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следствием установлено, что осенью 2024 года жители Рыскуловского района, лица по имени «У» и «Т», с целью сбыта заготовили и спрятали в принадлежащем им крестьянском хозяйстве наркотические средства — «гашиш» и «высушенную марихуану».

1 декабря 2024 года сотрудники департамента КНБ по Жамбылской области задержали мужчин с поличным при попытке сбыта 12,7 кг гашиша за 1 миллион тенге. Кроме того, при обыске в хозяйстве было обнаружено и изъято еще 185 кг высушенной марихуаны, расфасованной в 13 мешках.

23 июля 2025 года специализированный межрайонный уголовный суд по Жамбылской области признал обоих виновными по п.п. 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК (незаконные хранение, перевозка и сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершённые группой лиц по предварительному сговору). Отец и сын приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.

Приговор пока не вступил в законную силу.

#наркотики #преступление #гашиш

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Мертвые души и трудоустройство
И цвет окрашивает слово...
Подготовят специалистов-атомщиков
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Путевки в Японию
Наставник «Актобе» покинул пост
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
От берега до берега – с верой в себя
Предпринимательство показывает положительную динамику
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
В аэропорту Шереметьево зазвучала песня Абая
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Спешите на ярмарки!
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
Новые возможности цифровой эпохи
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Арестован продавец поддельных билетов на концерт Дженнифер …
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой ка…
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]