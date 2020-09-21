Ответсекретаря МИД РК осудили по другой статье

В Нур-Султане по уголовному делу в отношении экс-ответсекретаря Министерства иностранных дел РК Анарбека Карашева вынес решение суд №2 района Байконыр, передает Kazpravda.kz
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Напомним, Карашев был арестован
два года назад по подозрению в получении взяток на общую сумму около 10 миллионов тенге. Его обвиняли в хищении денег, выделенных на строительство здания посольства, а также предназначенных для уплаты НДС; также в получении взяток от предпринимателей, легализации денег.
"Прокурор во время судебного процесса отказался от обвинения Карашева в получении взяток и легализации, представил новую формулировку обвинения. Такое решение прокурора является для суда обязательным. Судом действия Карашева квалифицированы как злоупотребление полномочиями", – говорится в сообщении пресс-службы суда.
Также на скамье подсудимых были:
Утембаев (бывший посол в Узбекистане). Обвинялся в пособничестве Карашеву.
Сакенова (бывший директор хозяйственного Управления МИД) - в получении взяток от предпринимателей.
Нурекенов, Джумасанова (бывшие работники Управления). Обвинялись: первый - в пособничестве злоупотреблению и в получении взяток, вторая - в пособничестве получению взяток.
Руководитель ТОО Кутдусов обвинен в даче взятки.
В отношении всех подсудимых судом вынесен обвинительный приговор.
"Суд учел, что Карашев, Утембаев и Нурекенов впервые привлекаются к ответственности, имеют несовершеннолетних детей. Сакенова, Джумасанова и Кутдусов раскаялись в содеянном, явились с повинной, дали подробные признательные показания, у Сакеновой есть ребенок. Карашеву - 55 лет, Утембаеву - 54 года. Карашеву и Утембаеву назначено 2 года ограничения свободы (санкция статьи предусматривает до 7 лет ограничения или лишения свободы). Нурекенову - 5 лет, Сакеновой, Джумасановой - по 2 года лишения свободы. Кутдусову - штраф", – дополнили в суде.
Отмечается, что все подсудимые пожизненно лишены права работать на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.