Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки

Форвард забил 884-й гол в Национальной хоккейной лиге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:3).

В текущем сезоне в активе 39-летнего форварда стало 48 (31+17) очков в 44 играх при полезности «+18».

За карьеру в рамках «регулярок» на счету Александра Овечкина 884 шайбы в 1470 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 играх.