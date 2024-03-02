Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

«Вашингтон» со счетом 5:2 обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс .

Фото: AP/ТАСС

В составе одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Он это сделал, когда команда уступала со счетом 0:2.

38-летний россиянин довел число своих голов за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге до 839. По этому показателю он занимает вторую строчку в списке самых результативных игроков НХЛ за всю историю лиги. Отставание от канадца Уэйна

Гретцки (894) сократилось, таким образом, до 55 голов.