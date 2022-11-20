Ожидаем очень серьезную явку на выборах президента РК – наблюдатель от МПА СНГ

Международный наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Дмитрий Кобицкий ожидает высокую явку на выборах президента в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Наши эксперты смотрели на всё законодательство, которое регулирует избирательные процессы, не выявлено никаких нарушений. Мы передали свои юридические заключения в обе палаты Парламента и в Центральную избирательную комиссию для их оценки. В целом, всё, что касается регулирования выборов, определено в вашем законодательстве», – отметил Дмитрий Кобицкий.

По его словам, наблюдатели миссии будут работать весь день.

«Наблюдать будем до конца, вплоть до получения итогов на всех участках во многих областях Казахстана и 13 странах. Выводы будут беспристрастные, всё, что видим, будем описывать в заключении. Вечером вся группа подпишет его и завтра на пресс-конференции в ЦИК после предварительных итогов мы огласим свое заключение вместе с исполкомом СНГ», – добавил спикер.

В целом, по его словам, выборы данной организацией мониторятся с 1994 года.

«Отмечаются очень хорошая организация и активность выборов. Мы ожидаем очень серьезную явку», – резюмировал Кобицкий.