Оживить экономику

Итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за 10 месяцев года рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова.

Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, за отчетный период темп роста экономики Казахстана достиг 4,9%. Положительная динамика в реальном секторе составила 3,8%, в сфере услуг – 5,4%. Среди отраслей наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, транспорт, информация и связь.

Уровень увеличения инвестиций в основной капитал достиг 12,6%. Их приток вырос в таких сферах, как транспорт и складирование, здравоохранение, торговля, образование, сельское хозяйство и промышленность.

По предварительным данным, в январе – сентябре внешнеторговый товарооборот республики повысился на 2,4%, до 102 млрд долларов. Экспорт составил более 57 млрд долларов, в том чис­ле экспорт обработанных товаров – 18 млрд долларов. Импортировано товаров более чем на 44 млрд долларов.

По информации вице-министра финансов Даурена Темирбекова, за 10 месяцев в государственный бюджет поступило 15,5 трлн тенге доходов, таким образом, план исполнен на 98,3%.

Годовая инфляция, по словам заместителя председателя Национального банка Данияра Вагапова, замедлилась до 10,8%. Несмотря на это, показатели роста цен остаются двузначными, а яйца, мясо, лекарства, одежда и аренда жилья продолжают дорожать.

Месячная инфляция сложилась выше уровня прошлого месяца, а также выше таргета, и составила 0,7%. В связи с этим требуется дальнейшее проведение антиинфляционной политики, отметил представитель Нацбанка.

– Продовольственная инфляция замедлилась до 10,4% в годовом выражении. При этом месячная продовольственная инфляция ускорилась до 0,5% – с 0,3% в предыдущем месяце. В структуре продовольственных товаров в октябре выросли цены на яйца, хлебобулочные изделия и крупы, сахар и сладости, свежие фрукты, мясо. Снизились цены на сыр, свежие овощи и подсолнечное масло. Непродовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась до 11,1% в октябре.

В месячном выражении рост составил 0,8%, – доложил членам Правительства Данияр Вагапов.

В октябре подорожали аудиовизуальное оборудование, твердое топливо, медикаменты и медицинское оборудование, одежда и обувь. Снизились цены на бытовые приборы, а также на моющие и чистящие средства.

Среди платных услуг для населения выросла стоимость аренды жилья, услуг общественного питания, парикмахерских и жилищно-коммунальных услуг.

Резюмируя выступления, Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что экономика республики адаптировалась к непростым условиям и сохраняет темпы роста. В частности, положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики. Так, машиностроение выросло на 27%, в том числе автопром – на 42%, горнодобывающая промышленность – более чем на 6% благодаря увеличению добычи нефти и природного газа, обрабатывающая промышленность – на более чем 3%.

Значительное повышение зафиксировано в легкой промышленности – почти на 12% за счет увеличения выпуска текстильных изделий. Вырос­ло производство пластмассовых изделий, продуктов питания и напитков.

Обеспечены высокие темпы в строительном секторе: в стране введено свыше 13 млн кв. метров жилья.

В секторе услуг рост наблюдается в торговле более чем на 10%, отрасли связи – на 8% и транспортной сфере – на 7%.

В целом по всем основным показателям отмечается положительная динамика в областях Абай и Жетысу, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях и городе Алматы.

– Важным фактором экономического роста является привлечение частных инвестиций. Это наша приоритетная задача, – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр указал, что госорганам и регионам необходимо вести работу по привлечению инвестиций, а также обеспечить реализацию запланированных проектов. Следует активнее поддерживать бизнес в вопросах расширения действующих производств и создания новых предприятий.

– Президент поставил задачу по каждому среднему предприятию расширить производство в два-три раза. Ответственным госорганам, акиматам совместно с Нацио­нальной палатой предпринимателей «Атамекен» необходимо принять конкретные меры по исполнению данного поручения, – подчеркнул глава Правительства.

По его словам, благодаря своевременно принятым мерам в республике удалось снизить уровень инфляции. Вместе с тем для достижения цели по уменьшению инфляции вдвое до конца года гос­органам и акиматам требуется обеспечить осуществление всех запланированных шагов в рамках Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции.