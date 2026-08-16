Казахстан завоевал историческое серебро ЧМ по артистическому плаванию

Для национальной команды награда стала третьей на чемпионате мира в Будапеште

Фото: Дирекция развития спорта МТС

Казахстанские спортсмены завоевали серебряную медаль в групповой акробатической программе на юниорском чемпионате мира по артистическому плаванию, который проходит в Будапеште, передает Kazpravda.kz.

В финале сборная Казахстана получила за свое выступление 203,0926 балла и заняла второе место. Победителями стали нейтральные атлеты, набравшие 232,2147 балла. Бронзовую награду завоевала команда Беларуси с результатом 200,9777 балла.

«Ранее казахстанские юниоры в групповой акробатической программе такого результата на чемпионатах мира не достигали. Для национальной команды эта награда стала уже третьей на нынешнем мировом первенстве», - сообщили в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Ранее бронзовую медаль в мужском техническом соло завоевал Виктор Друзин.

Еще одно историческое серебро Казахстану принесли Алдияр Рамазанов и Ясмина Исламова. Казахстанский дуэт занял второе место в произвольной программе среди смешанных пар.

Таким образом, на счету сборной Казахстана на юниорском чемпионате мира в Будапеште уже три медали — две серебряные и одна бронзовая.