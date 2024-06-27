«Пачупки» забрал все главные награды театрального фестиваля

Большая творческая встреча молодых деятелей сцены с пространства Содружества Независимых Государств – одна из интересных и теперь уже долго­живущих традиций. Форум учреж­ден 12 лет назад и с тех пор раз в три года проводится в одной из республик СНГ. Этим летом он добрался до Казахстана и прошел в полном соответствии со своими задачами: праздник театрального искусства стал крупной творчес­кой лабораторией, где коллеги по цеху делились опытом, учились друг у друга и обсуждали профессиональные проблемы, в том числе разбирались в вопросе – куда движется современный молодежный театр.

Алматы собрал деятелей театра из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, к нам приехали режиссеры, драматурги, актеры, сценографы, критики. Были показаны авторские спектакли, состоялись презентации каталога художников и сборника пьес, мастер-классы, семинары, лекции от признанных театральных дея­телей – всего 35 мероприятий. А общее количество зрителей за неделю превысило 3 000 человек.

Как отметила Карина Цатурова, генеральный секретарь Международной конфедерации театральных союзов, форум учреждался для сохранения и развития культурных связей на постсоветском пространстве и расширения сотрудничества творческой молодежи. Его новый этап не стал исключением. Особую яркость в палитру крупного культурного ивента добавили самобытность представленных национальных театров, смелые творческие эксперименты молодых авторов и царящая в аудиториях и вне их живая дружеская атмосфера. Отличился алматинский форум и количеством приглашенных на него авторитетов из мира искусства.

На творческие встречи с молодежью приезжали легендарный мастер сцены, художественный руководитель Национального театра им. Ш. Руставели Роберт Стуруа и топовый режиссер, худ­рук японского театра «Читен» Мотои Миура. Среди членов жюри и педагогов были заметны художественный руководитель Московского драматического теат­ра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев, обладатель множества профессиональных премий, театральный режиссер Виктор Рыжаков, актеры театра и кино Андрей Кузичев и Александр Чеботарев, профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Сания Кабдиева.

Кульминацией длительного процесса подготовки к каждому форуму становится фестивальная программа. Ей предшествует конкурсный отбор работ молодых театральных художников, драматургов, постановщиков, чем занимается авторитетный международный экспертный совет. В результате на конкурс театральных постановок в Казахстане попали по одному спектаклю от каждой из девяти стран-участниц. Жюри предстояло определить из их числа тройку победителей.

Евгений Писарев еще на открытии форума признавался, что он не любитель участвовать в подобных оценочных комиссиях, ибо судить искусство, по его мнению, почти невозможно – это не спортивные соревнования. Тем не менее режиссер и педагог возглавил жюри, а уже после закрытия форума снова подтвердил собственное мнение:

– Решение нам давалось непросто, потому что спектакли были очень разные: по уровню подготовленности и профессио­нализма, по стилистике и жанру. И я увидел в наших молодых коллегах такую увлеченность теат­ром, их глаза, полные надежд, что тоже осложняло выбор. Но совершенно точно могу сказать, что на первые места попали работы, отвечающие всем критериям современного, экспериментального и в то же время высокопрофессионального театра.

Авторитетный специалист считает, что молодым авторам многие ошибки и неумелости можно простить, пока они совершаются в поиске своего пути в творчестве. Дерзость, смелость и живость молодых в актерской, режиссерской профессиях многое обещают.

– Тех, у которых точно есть перспективы, легко узнать – по блес­ку в глазах и профессиональной жадности, желанию поделиться своими находками и озарениями, – добавляет председатель жюри. – Вот эта горячность и определяет людей, которые смогут заниматься теат­ром: профессионализм рано или поздно придет.

Впрочем, в этот раз у судейской коллегии было не так много поводов для разногласий, по крайней мере, в отношении спектакля-победителя. Все главные награды форума – приз жюри и две номинации от критиков – молодежной секции и Российской ассоциации театральных критиков – получила постановка Республиканского театра белорусской драматургии «Пачупки» режиссера Евгения Корняга. Похоже, это решение абсолютно совпало со зрительским выбором – публика 15 минут держала на сцене нескончаемой овацией только что отыгравших пьесу белорусов.

«Пачупки» – репертуарный спектакль Минского драмтеатра и часть трилогии, где каждая посвящена осмыслению трех обстоятельств жизненного пути: рождению, смерти и свадьбе. Как раз о появлении на свет говорят «Пачупки» (слово это, кстати, означает веревочное приспособ­ление, которое привязывают к люльке, чтобы качать малыша).

Спектакль-песнь, спектакль-размышление, где, в общем-то, мало чего от понятного и привычного театра: нет драматической игры, нет диалогов, нет цвета, кроме черного, нет лиц. 12 актеров в длинных черных плащах и с черными повязками на лицах совершают цепочку ритуальных действий: расставляют по сцене пустые детские кроватки, моют в тазах выкрашенных в черное пластмассовых пупсов, собирают их по частям… Утробно-черный мир изредка прорезают лучи белого света, высвечивая пустую колыбель или витрину второго этажа декорации, где идет нескончаемая борьба: мужского и женс­кого, живого и нерожденного.

Всю эту монохромную раскадровку собирает воедино белорусский фольклор из коротеньких песенных историй – плачей и страданий, потешек и здравиц. Это они рассказывают о безмерной, жертвенной материнской любви и о материнском же предательстве, о братской ревности и нежеланности деторождения.

В том, что постановке минской труппы трудно дать определение в театроведческих категориях, соглашается и театральный критик Глеб Ситковский:

– Евгений Корняга давно известен в театральных кругах благодаря своему фирменному стилю – постановкам, где нет драматургической основы, можно сказать, нет актерской игры. Это в основном пластические спектакли, в них важна визуальная сторона. Они ближе к постдраматическому театру, когда пьеса не имеет решающего значения, но зритель получает сильное художественное впечатление через картинку, музыку, антураж.

Известный эксперт считает, что подобные форумы дают возможность зрителям увидеть самые интересные явления в современном театре, а профессионалам – сориентироваться на то, что происходит в их среде, а это обеспечивает разностороннее развитие театрального искусства.

– Говорить, что театр впредь будет только таким новаторским – визуальным, вербальным, инверсивным, – не приходится, – говорит Глеб Ситковский. – Он многообразен и вместе с экспериментальным будет жить театр классической драматургии. Важно, чтобы и то, и другое было интересно зрителям. На этом фестивале, как и на любом другом, были и взлеты, и провалы, потому что на просторах СНГ не везде хорошо с театром. Такое положение часто связано с недостатком финансирования, а также с тем, что люди не идут в театр, который не может их заинтересовать, доказать, что отвечает запросам зрителя, его боли, каким-то исканиям.

К слову, казахстанский зритель, по оценке театрального критика, эмоциональный и думающий, готов воспринимать как новый, так и традиционный театр. И само театральное сообщество – перспективное и интересное, где постоянно появляются новые имена. Кстати, спектакль «Кровавая свадьба» по трагедии Лорки в постановке Дины Жумабаевой Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова получил второй приз V Молодежного театрального форума стран СНГ. «Бронза» за спектакль «Проделки масхарабозов» режиссера Руслана Хайдарова уехала в Узбекистан.

– Мы возвращаемся домой абсолютно счастливыми, – призналась Светлана Карюкина, директор Республиканского театра белорусской драматургии – триумфатора форума. – Покорить публику другой страны со своими культурой, обычаями, менталитетом – большая гордость. Мы знаем своего зрителя и предполагали, что можем быть непонятыми. Но быть услышанными и понятыми – удивительное и необычное чувство, значит, нас объединяет много общего.