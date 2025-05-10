Обострение конфликта двух ядерных держав вышло на новый уровень: утром 10 мая правительство Пакистана объявило о начале большой военной операции против Индии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС .

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Она стартовала через час после того, как пакистанские военные заявили о ракетном обстреле своих авиабаз, в том числе базы Нур Хан под Исламабадом, и пригрозили ответными мерами.

С начала этого этапа конфликта погибли уже около 50 человек.

Ранним утром субботы, 10 мая, правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операцию под названием «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии, назвав ее «ответом на агрессию».

Это произошло спустя час после того как официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри обвинил Индию в ракетной атаке на три пакистанские авиабазы, в том числе Нур Хан, которая находится в Равалпинди, примерно в 10 км от пакистанской столицы Исламабада, и служит штаб-квартирой военного командования страны.

Он пообещал скорый «ответ» на «агрессию» в рамках «самозащиты», добавив, что большая часть индийских ракет была перехвачена средствами ПВО и объекты ВВС Пакистана не пострадали.

В рамках операции «Баньян ун Марсус» пакистанская армия планирует поразить многочисленные стратегические цели на территории Индии, сообщил пакистанский канал Geo TV со ссылкой на источники в органах безопасности.

Со ссылкой на их данные ресурс заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие, а также ударам по индийским авиабазам Удхампур в индийской части Кашмира и Патханкот в штате Пенджаб.

Всего, как утверждает канал пакистанских военных в Х, были поражены 25 целей в Индии, в том числе система С-400 в Адампуре. Все 25 — военные объекты, заявили представители армии.

Альтернативного подтверждения информации о поражении этих целей пакистанскими военными нет.

Также пакистанские военные заявили, что премьер-министр созывает заседание Национального командования — высшего органа, состоящего из гражданских и военных чиновников, который контролирует решения, связанные с ядерным арсеналом страны.

«Теперь, когда [на действия Индии] дан ответ, мы надеемся, что наш сосед перейдет к диалогу и дипломатии, как цивилизованная страна», — заявили военные.

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу по времени США пообщался с главой армии Пакистана генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути к деэскалации, сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Рубио также предложил помощь США в запуске конструктивных переговоров, которые позволят избежать развития конфликта в будущем, заявила представитель Госдепа.

Власти Индии не комментировали обвинения Пакистана в ударе по авиабазам, однако позднее сделали заявление о готовности ответить на новые атаки.

«Неспровоцированные пакистанские атаки беспилотников и ракет на Индию вызывают решительный военный ответ, — говорится в официальном заявлении индийских властей, которое распространило министерство информации и радиовещания. — Несмотря на эскалацию, ВВС Индии обеспечивают безопасность гражданского населения, нейтрализуя угрозы».

Позднее индийские военные в аккаунте службы по связям с общественностью ведомстве в Х назвали действия Пакистана «вопиющей эскалацией», сообщив об ударах беспилотников вдоль границы и ликвидации нескольких из них в небе над городом Амритсар в индийском приграничном штате Пенджаб.

Конфликт Индии и Пакистана обострился на минувшей неделе в среду, когда Индия в ночь на 7 мая начала операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана и контролируемым пакистанскими властями районам Кашмира.

Власти Индии заявляли, что целями ударов были не объекты пакистанской армии, а девять локаций, связанных с боевиками, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии» и в частности нападение на туристов в контролируемой Индией части Кашмира две недели назад, в результате которого погибли 26 человек. Пакистан отрицал причастность к нападению.

Это самое ожесточенное вооруженное столкновение двух стран, обладающих ядерным оружием, за последние годы, напоминает Reuters.