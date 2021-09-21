Памятник Матери Великой степи установили в Казахстане

Культура
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Елена Ульянкина, Карагандинская область
В Каркаралинске установили памятник Матери Великой степи, передает Kazpravda.kz

Памятник легендарной Каркабат-ана, которую принято считать Матерью сынов Великой степи, установили на въезде в город Каркаралинск. Он отлит из бронзы. Высота монумента вместе с постаментом составляет 7,5 м. Автор памятника – скульп­тор, член Союза художников Казах­стана Бейбит Мустафин.

Каркабат-ана одета в скромное платье, камзол и кимешек – головной убор, похожий на тюрбан, закрывающий шею, грудь, плечи и спину. Его можно назвать самой важной деталью, подчеркивающей статус обладательницы: кимешек носили только замужние женщины, у которых были дети.

– Каркабат-ана называют Великой матерью всех матерей, – сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на церемонии открытия памятника. – Она – олицетворение всех доб­рых качеств матерей Казахской степи, мать всего народа. Муд­рость, жизненный путь и образ Каркабат-ана станут примером для подрастающего и будущего поколений.

Казахский народ особо почитает матушку Каркабат. Она была младшей женой главы племени Мейрама-сопы, распространявшего ислам в степи. Легенда гласит, что от их союза на свет появился сын Болаткожа, которого в народе прозвали Каракесек. Позже его имя стало носить племя аргынов. В XV веке они откочевали вместе с правителями Жанибеком и Киреем, а потом основали Казахское ханство.

– Имя Каркабат-ана стало кличем для своего народа, – отметил доктор филологичес­ких наук, профессор Мауен Хамзин. – Она благодаря своему уму, мудрости и сильному характеру сумела объединить народ в тяжелое время.

Образ Каркабат считается символом добропорядочности, верности и терпения. В народе осталось предание о том, как красавица Каркабат ждала своего мужа Мейрама-сопы, который вместе с сыновьями отправился воевать с персами.

Война затянулась на долгие годы. Многие соплеменники не выдержали долгого ожидания и стали откочевывать. А Каркабат верила и терпеливо ждала своих мужа и сыновей. Когда она скончалась, на ее могиле построили белый мавзолей, который стал местом паломничества.

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