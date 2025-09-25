Париж отметил 100-летие Нургисы Тлендиева праздничным концертом

Вековой юбилей выдающегося деятеля искусства – значимое событие не только для Казахстана, но и для всего мира. Эта дата включена ЮНЕСКО в список юбилеев, отмечаемых на международном уровне

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся праздничный концерт «Ғасыр әуендері: Тілендиевке тағзым», посвящённый столетию выдающегося казахского композитора, дирижёра и кюйши Нургисы Тлендиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняла участие министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции.

«Для нас огромная честь сегодня представить казахскую традиционную музыку здесь, в самом сердце Парижа, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Мы глубоко ценим поддержку этой авторитетной организации, которая включила столетие Нургисы Тлендиева в список памятных дат международного значения. Память о выдающемся композиторе и дирижёре — это не только наша национальная гордость, но и часть общего культурного наследия всего человечества», - отметила Аида Балаева в своем приветственном слове к собравшимся.

В программе концерта прозвучали известные произведения композитора в исполнении оркестра «Отырар сазы», художественным руководителем и дирижером которого является его дочь Динзухра Тлендиева. Также в этот вечер на сцене ЮНЕСКО выступили известные артисты Казахстана: Светлана Айтбаева, Алишер Каримов, Фархат Кубиев, Гаухар Жумагулова, Аскар Мукият, Абай Койшыбаев, Расул Жармагамбетов, Нургалым Аманбай, Аягоз Хайруллина, Жулдыз Байжума.

Творчество Нургисы Тлендиева стало неотъемлемой частью культурного наследия Казахстана. Им создано более 500 музыкальных произведений, написана музыка к более чем 50 драматическим постановкам и 20 кинофильмам.

Нургиса Тлендиев занимал должность главного дирижёра Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, а также Академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы, а позднее стал художественным руководителем основанного им фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы».

