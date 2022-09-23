Фото пресс-службы МИИР РК
Транспорт
Ещё один Boeing получил SCAT

С августа авиаперевозчик получил уже четвертый Boeing-737, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с казахстанскими авиакомпаниями продолжает работу по увеличению парка воздушных судов, увеличению провозной емкости и сокращению задержек рейсов.

Вечером 22 сентября 2022 г. в Казахстан прибыл еще один Boeing-737 авиакомпании SCAT. Самолет со 189 посадочными местами увеличит парк воздушных судов авиакомпании до 30 единиц. Ввод в эксплуатацию нового борта положительно повлияет на своевременность выполнения расписания и предложения авиабилетов.

Всего, начиная с августа т.г., авиаперевозчик уже получил 4 самолета "Боинг-737" с емкостью от 174 до 189 кресел. До конца текущего года парк отечественных авиакомпаний пополнится еще на 10 машин.

В результате выполнения поручения министра индустрии и инфраструктурного развития провозная емкость казахстанских авиакомпаний увеличится на 20%.

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