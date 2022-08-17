Первые официальные парковки для электросамокатов появились в Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Места для оставления этого вида транспорта выделяются в пешеходных зонах городских улиц и обозначаются белой краской – рамка, ограничивающая парковочную площадку, и силуэт самоката.

Парковки для альтернативного транспорта должны появиться на всей территории города. В среднем каждая из них составляет 4 квадратных метра и вмещает до 10 прокатных самокатов.

Из информации пресс-службы акимата стало известно, что на первом этапе разметка нанесена по проспектам Достык, Абая, улице Гоголя. В дальнейшем планируется охватить наиболее загруженные участки. Всего до конца года будет выделено не менее 500 парковочных зон.

Создание пространств для стоянок альтернативного городского транспорта поможет навести порядок на улицах, где часто создаются помехи из-за брошенных самокатов, а горожанам станет легче искать место скопления арендного транспорта.

В Алматы работает несколько кикшеринговых компаний. В аренду они предоставляют около 15 тысяч электросамокатов, на них ежедневно совершается порядка 100 тысяч поездок.