Парламент принял закон «Об искусственном интеллекте» с сопутствующими поправками

Мажилис
101
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании согласился с внесенными ранее Сенатом поправками в закон «Об искусственном интеллекте», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, законы «Об искусственном интеллекте», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» были приняты Мажилисом Парламента и направлены в Сенат Парламента Республики Казахстан со 130 принятыми поправками.

«Сенат Парламента внес 16 поправок по трем законам. Все они носят исключительно редакционный и уточняющий характер. Таким образом, указанные поправки никак не влияют на правоприменительную практику. Поэтому Комитет считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента», - сказала она.

В целом закон об ИИ предусматривает регулирование общественных отношений в сфере искусственного интеллекта, закрепление в законодательстве новых понятий: «искусственный интеллект», «библиотека данных», «синтетические результаты деятельности систем искусственного интеллекта» и других. 

Кроме того, нормы закона направлены на формирование условий для внедрения ИИ в различные сферы - экономику, здравоохранение, образование и государственное управление.

#мажилис #закон #ИИ

Популярное

Все
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Спасаясь от воды, отхватили землю
Собран первый урожай арахиса
Восток зовет
Модель водоканала, достойная масштабирования
Масличные культуры требуют инвестиций
Красота – в многоликости
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
«Кайрат» – пятикратный чемпион
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Новая история в таэквондо
Распоряжение Главы государства о назначении
Край сакральных мест
Бронза из Нови-Сада
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Подвиг Алии бессмертен
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

В Казахстане изменится система лицензирования археологическ…
Нефть и нефтепродукты снова будут импортировать из России в…
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Спикер Мажилиса: «Наша главная цель – укреплять нашу госуда…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]