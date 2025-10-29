Мажилис на пленарном заседании согласился с внесенными ранее Сенатом поправками в закон «Об искусственном интеллекте», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, законы «Об искусственном интеллекте», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» были приняты Мажилисом Парламента и направлены в Сенат Парламента Республики Казахстан со 130 принятыми поправками.

«Сенат Парламента внес 16 поправок по трем законам. Все они носят исключительно редакционный и уточняющий характер. Таким образом, указанные поправки никак не влияют на правоприменительную практику. Поэтому Комитет считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента», - сказала она.

В целом закон об ИИ предусматривает регулирование общественных отношений в сфере искусственного интеллекта, закрепление в законодательстве новых понятий: «искусственный интеллект», «библиотека данных», «синтетические результаты деятельности систем искусственного интеллекта» и других.

Кроме того, нормы закона направлены на формирование условий для внедрения ИИ в различные сферы - экономику, здравоохранение, образование и государственное управление.