Политика
Парламент Туркменистана станет двухпалатным
В Парламенте Туркменистана будут две палаты - Халк Маслахаты и Меджлис Туркменистана, которые вместе станут частями представительной законодательной власти, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает государственное агентство "Туркменистан сегодня", Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил на заседании Халк Маслахаты и объявил о переходе на систему двухпалатного Парламента.

"С учетом происходящих в мире преобразований и накопленного во многих странах опыта целесообразно перейти на двухпалатную систему и присоединить Халк Маслахаты Туркменистана и Меджлиса Туркменистана к системе органов, реализующих задачи представительной законодательной власти", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Он отметил, что переход на качественно новую, двухпалатную систему даст возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества, создаст условия для осуществления контрольных функций в правоприменительной практике. Это придаст импульс установлению депутатами на местах более тесных контактов с избирателями, усилению контроля над исполнением законов и национальных программ.

Предложения по совершенствованию структуры органа государственной власти, осуществляющего задачи в области законотворчества, состоящего из двух палат, Конституционная комиссия представит на рассмотрение Халк Маслахаты Туркменистана в 2020 году.

По действующей в Туркменистане системе Меджлиса является однопалатным Парламентом, единственным высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть.

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