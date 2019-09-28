Парламент Туркменистана станет двухпалатным

В Парламенте Туркменистана будут две палаты - Халк Маслахаты и Меджлис Туркменистана, которые вместе станут частями представительной законодательной власти, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает государственное агентство "Туркменистан сегодня", Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил на заседании Халк Маслахаты и объявил о переходе на систему двухпалатного Парламента.
"С учетом происходящих в мире преобразований и накопленного во многих странах опыта целесообразно перейти на двухпалатную систему и присоединить Халк Маслахаты Туркменистана и Меджлиса Туркменистана к системе органов, реализующих задачи представительной законодательной власти", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.
Он отметил, что переход на качественно новую, двухпалатную систему даст возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества, создаст условия для осуществления контрольных функций в правоприменительной практике. Это придаст импульс установлению депутатами на местах более тесных контактов с избирателями, усилению контроля над исполнением законов и национальных программ.
Предложения по совершенствованию структуры органа государственной власти, осуществляющего задачи в области законотворчества, состоящего из двух палат, Конституционная комиссия представит на рассмотрение Халк Маслахаты Туркменистана в 2020 году.
По действующей в Туркменистане системе Меджлиса является однопалатным Парламентом, единственным высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть.