Павел Коцур: Легионеры казахстанским шахматам не нужны

Казахстанские шахматисты, завоевав бронзовые награды на Кубке Азиатских наций, громко о себе заявили и не намерены останавливаться на достигнутом.

Динара Садвакасова является признанным гроссмейстером и одной из самых титулованных отечественных шахматисток.

Наставник команды выразил удовлетворенность по поводу состава женской сборной,

ведь всех сильнейших удалось собрать впервые за долгие годы.

За шахматной доской один из старожилов команды Муртас Кажгалеев.



Состав нашей мужской команды шахматистов является одним из самых возрастных на континенте.



В столичном шахматном клубе им. Хакима Омарова имеют возможность заниматься от мала до велика.



Павел Коцур восхищен: в его команде выступают шахматистки с огромным потенциалом!



Не каждый психолог способен помочь своим дельным советом шахматистам, считает Коцур.



Павел Коцур трудится не только с членами национальной команды, но и с подрастающим поколением.

На торжественное открытие Академии им. Жансаи Абдумалик наряду с функционерами КФШ прибыл

титулованный шахматист Анатолий Карпов.

Противостояние двух великих игроков современности длилось долгие и долгие годы...



Верим, что не за горами тот день, когда наши гроссмейстеры во весь голос заявят о себе на мировой арене и будут биться на престижных стартах исключительно за самые высокие места.