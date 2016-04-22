Павел Коцур: Легионеры казахстанским шахматам не нужны
Интервью
Ерзат Сергазин
На прошедшем Кубке азиатских наций мужская и женская национальные сборные Казахстана по шахматам завоевали бронзовые награды в "классике". По словам главного тренера отечественной дружины Павла Коцура, данный результат является неплохим достижением и плацдармом к будущим победам на мировой арене. О своем видении развития шахмат в Казахстане, о противостоянии лидеров национальной сборной и о смене поколений в эксклюзивном интервью Kazpravda.kz рассказал наставник казахстанской сборной Павел Коцур.
– Наши обе сборные, и мужская и женская команды, на Кубке Азиатских наций в "классике" завоевали бронзовые медали, в рапиде и блице казахстанцы расположились на четвертой строчке, что в принципе также является неплохим показателем. В новом тысячелетии наша мужская команда ни разу не попадала в призеры в командных чемпионатах Азии, поэтому нынешнее их выступление я считаю успехом.
В состязаниях по классическим шахматам впереди нас оказались дружины Индии и Китая – законодатели моды не только континентальных, но и мировых шахмат. Если учитывать, что с одной из сильнейших команд мира – шахматистами из Поднебесной – мы сыграли вничью и в итоговом протоколе расположились на третьей строчке, вслед за грандами, то результат довольно высокий.
Что касается наших девушек, то здесь у нас действительно подобралась очень сильная команда. На последнем чемпионате мира наши шахматистки расположились на шестой строчке, в то время как на лидирующих позициях в мировых женских шахматах традиционно оказываются представительницы Азии.
На прошедшем в Абу-Даби Кубке Азиатских наций при более успешном развитии ситуации мы могли занять и второе место, и даже первое. В последней партии нам необходимо было обыгрывать Вьетнам, однако, сыграв с ними вничью, мы опустились со второй строчки на третью. Думаю, бронзовые награды наших шахматистов с данного турнира являются большим достижением и подспорьем к будущим победам на мировой арене.
Казахстанские шахматисты, завоевав бронзовые награды на Кубке Азиатских наций, громко о себе заявили и не намерены останавливаться на достигнутом.
Теперь что касается личных выступлений. Хотя я и являюсь главным тренером национальной сборной Казахстана, тем не менее особенно сопереживаю шахматистам из столицы, которые представлены в главной команде страны. На первой доске за сборную впервые выступала Динара Садвакасова. Она показала качественную игру, заняв четвертое место по "классике" и выиграв "бронзу" и "серебро" в рапиде и блице соответственно.
Если сравнивать с командным чемпионатом, проходившем в прошлом году (тогда сборная Казахстана по шахматам заняла шестое место), то тогда мы первую доску не удержали, набрав немного очков. В этот же раз вклад Садвакасовой в общий успех был большой. То же самое касается еще одного представителя Астаны – Ануара Исмагамбетова, его вклад также оказался весомым. Хотя по рейтингу он был третьим, Ануар выступал на второй доске и команде принес только положительный результат.
Динара Садвакасова является признанным гроссмейстером и одной из самых титулованных отечественных шахматисток.
– Всех ли сильнейших представителей отечественных шахмат удалось выставить на Кубок Азиатских наций?
– В женской сборной по семейным обстоятельствам не играла Гулисхан Нахбаева, недавно родившая ребенка. Ее заменила Шолпан Жылкайдарова. Новичка хорошо поддержали девушки по команде, и Шолпан смотрелась достойно. В целом, конечно, нам удалось собрать очень сильную команду, и, если мне не изменяет память, это нам удалось сделать впервые за многие годы. Это говорит о том, что в наши шахматы наконец-то пришли позитивные изменения. Надеюсь, это будет продолжаться еще долгие годы. Все ребята играли с большим желанием, и в команде был отличный микроклимат. Во многом это и принесло успех.
Наставник команды выразил удовлетворенность по поводу состава женской сборной, ведь всех сильнейших удалось собрать впервые за долгие годы.
– Что скажете по поводу лидера команды Муртаса Кажгалеева, который живет и трудится в Узбекистане?
– Вопрос очень интересный, но насчет лидера я могу поспорить, потому что по рейтингу Кажгалеев идет вторым. Первым номером у нас значится Ринат Жумабаев. К тому же Муртас играл в Абу-Даби на третьей доске. Я понимаю, что Кажгалеев – один из самых заслуженных шахматистов страны, а в этом составе он являлся самым заслуженным в нашей команде. На Кубке Азиатских наций он показал зрелую игру, так как самый опытный. На третьей доске ему было комфортно играть, поскольку раньше он в основном играл на первой и второй досках, там все-таки потяжелее, потому что сильные противники сидят именно на этих досках.
За шахматной доской один из старожилов команды Муртас Кажгалеев.
То, что он проживает в Узбекистане, это его выбор. Наверное, ему там комфортно, все-таки Ташкент большой город по сравнению с тем же Уральском, где долгое время жил Муртас. Одно время он даже не собирался выступать за сборную Казахстана, однако передумал и все же вернулся в команду. На внутренних состязаниях он представляет Шымкент. У нас свободное государство, можно где угодно жить и тем не менее представлять на международных стартах свою страну.
На последнем турнире Кажгалеев проявил себя как блестящий командный боец. С его стороны не было никаких действий, которые повлекли бы за собой что-то отрицательное. С моей стороны, как главного тренера, в сторону Муртаса также нет никаких нареканий. Очень надеюсь, что так будет продолжаться, и на Олимпиаде с такой командой мы будем уже бороться не за сороковые места, а за тридцатку, а то и двадцатку сильнейших команд планеты. Уровень мужских шахмат очень высокий в мире, и говорить сейчас о каких-то суперцелях пока рано.
Женская команда Казахстана по шахматам по своему потенциалу должна быть в десятке.
– Что, на ваш взгляд, мешает мужской сборной Казахстана по шахматам бороться на крупных состязаниях за самые высокие места?
– Затянувшаяся смена поколений. В предыдущем вопросе мы как раз говорили об одном из лидеров команды – Муртасе Кажгалееве, которому уже 43 года. Остальные национальные сборные намного моложе, и время не стоит на месте. Из молодого поколения у нас есть в команде Ринат Жумабаев, которому уже 27 лет. Наблюдается неприятная тенденция, что в юном возрасте наши соотечественники показывают хорошие результаты, однако потом по различным обстоятельствам они не демонстрируют ярких достижений во "взрослых" шахматах.
Как правило, при поступлении в вузы, большинство ребят завершают свои выступления за сборную, и поэтому как такового обновления команды у нас нет. Это хорошо, что сейчас нам еще удалось собрать боеспособную команду – наряду со старожилами, так сказать, ветеранами команды, за сборную выступают ребята помоложе – Жумабаев с Исмагамбетовым.
Если говорить о среднем возрасте нашей команды, то мы – одна из самых возрастных сборных. Прыгнуть выше головы наша команда не может. Взять в пример женскую сборную Казахстана по шахматам – 5–6 лет назад сегодняшние лидеры играли среди юношеской и молодежной возрастных категорий, сейчас они уже показывают зрелую игру и высокие результаты за национальную команду.
Ждем, воспитываем достойный резерв. В Астане подрастает мальчик Ансат Алдияр, который на чемпионате мира показал хорошую игру и выиграл первенство Казахстана по шахматам среди возрастной категории до 12 лет. В регионах есть талантливые ребята, которые способны вырасти в больших мастеров и в будущем стать гроссмейстерами.
Состав нашей мужской команды шахматистов является одним из самых возрастных на континенте.
– Расскажите, насколько сильно у нас развита клубная система. Как с этим обстоят дела в Казахстане?
– В Астане функционирует государственный шахматный клуб имени Хакима Омарова, остальные секции относятся к детско-юношеским спортивным школам. В Павлодаре до недавнего времени функционировал Дом шахмат, сейчас он переведен на баланс ДЮСШ. Наверное, так легче содержать и управлять данным хозяйством. Есть в нашей стране частные школы, где детей профессионально обучают шахматам, эта система широко развита в таких городах, как Астана и Алматы. Видимо, это связано с большими возможностями наших мегаполисов, где имеются человеческие ресурсы и финансовый потенциал. Функционирование данных учреждений дает свои положительные плоды, особенно на начальном этапе, до уровня кандидатов в мастера спорта.
Если говорить непосредственно о шахматном клубе Хакима Омарова, в котором я работаю старшим тренером, это моя альма-матер, где я начинал свою карьеру и продолжительное время занимался именно в этом клубе. Все свои достижения я связываю непременно с этой организацией, которая предпринимает огромные усилия для развития нашего вида спорта. Основная задача клуба – это воспитание чемпионов, у нашей организации должное финансирование со стороны государственных органов управления. В частности, нам всячески помогает столичный акимат в лице городского управления физической культуры и спорта.
Зная, как поддерживают спорт, и в частности шахматы, в нашей стране и в других государствах, к примеру, в соседних республиках, могу со всей ответственностью заявить, что у нас имеются все возможности для прогресса и успешного развития.
В столичном шахматном клубе им. Хакима Омарова имеют возможность заниматься от мала до велика.
– Какие комплексные меры предпринимает Республиканская федерация шахмат для поступательного развития этого вида спорта?
– Успехи наших шахматистов на международной арене непосредственно связаны с деятельностью федерации. В последние годы в Казахстане проводилось множество соревнований, в том числе и чемпионаты мира по блицу и рапиду. У федерации есть долговременная программа развития шахмат. Члены нашей сборной получают заработную плату как от федерации, так и от Министерства культуры и спорта, а также областных и городских профильных управлений.
Несмотря на периодические кризисы в мире, перед нами все обязательства выполняются, спортсмены не голодают и участвуют во всех запланированных турнирах. В 90-х мне самому приходилось оставить большой спорт, поскольку ситуация тогда оставляла желать лучшего, и у нас было туго с финансами, мы даже не могли отправиться на официальные международные старты. Сейчас, слава Всевышнему, это давно уже забыто. Несмотря ни на какой экономический кризис, все выполняется своевременно.
В этом году мы планируем провести чемпионат Казахстана по шахматам среди женщин по круговой системе с хорошим призовым фондом. На турнире выступят все сильнейшие игроки страны, в том числе звезды казахстанских шахмат – Жансая Абдумалик, Динара Садвакасова и другие. Жансая с Динарой имеют огромный потенциал, чтобы на протяжении многих лет находиться на вершине мировых шахмат.
– Легко ли удается в одной команде иметь двух гроссмейстеров такого высокого уровня? Какой микроклимат царит в женской команде?
– Сложный. Пока мне вроде удается справляться со своей задачей, чтобы в команде девочки думали о командных результатах. Они – соперницы, в каждой сидит дух победителя, второй никто не хочет быть. Даже наши девушки, которые в рейтинге стоят намного ниже Жансаи с Динарой, не желают им уступать и при возможности составят им серьезную конкуренцию.
Павел Коцур восхищен: в его команде выступают шахматистки с огромным потенциалом!
– Павел Михайлович, Вы подчеркнули, что наша женская команда способна конкурировать на самых важных и ответственных турнирах и даже назвали приблизительное место нашей команды на Олимпиаде – попадание в десятку сильнейших. По вашим предположениям, когда наши девушки "созреют" для командной борьбы за призовую тройку?
– Надеюсь, что уже в скором времени. У нас подрастает достойная молодежь, конкурирующая за самые высокие места на чемпионатах мира и континентальных первенствах, так что к нынешним лидерам команды если добавятся еще несколько перспективных шахматисток, то у нас будет вполне боевая и титулованная команда.
Женская сборная Казахстана по шахматам – одна из самых молодых команд, потенциал у нас большой, будем стремиться его развивать. Мы не намерены привлекать кого-либо со стороны, как это делают в других видах спорта, легионеры казахстанским шахматам не нужны! Если все будет складываться благополучно, то уже через 3–4 года мы в командном первенстве сможем бороться за высокие места на самых престижных состязаниях.
– Вернемся к мужской команде. Кто из казахстанских шахматистов способен "выстрелить" и значительно улучшить свои позиции в мировой табели о рангах?
– Из сегодняшнего состава – Ринат Жумабаев. Есть плеяда молодых ребят, но это – наш завтрашний день, наши надежды на ближайшее будущее. На юношеском чемпионате мира по шахматам среди своих сверстников наши шестнадцатилетние ребята показали довольно высокие показатели, заняв 7, 9 и 15-е места. Это говорит о том, что они через некоторое время будут способны ворваться в мировую элиту.
– Во многих видах спорта пошла тенденция брать в команду квалифицированных специалистов в области психологии. Нашим шахматистам требуется такая помощь?
– Безусловно, ведь у шахматистов огромные нагрузки на нервную систему. Однако, как правило, такого специалиста очень трудно найти. Обычные психологи не смогут найти общий язык с шахматистами, потому что, когда мы садимся за доску, становимся немножко странными (смеется). В обычной жизни и за шахматной доской мы совершенно разные люди. Если будет кандидатура подходящего психолога, специализирующегося в шахматной классификации, мы обязательно его привлечем для совместной работы.
Не каждый психолог способен помочь своим дельным советом шахматистам, считает Коцур.
– В то же самое время эта работа в основном ложится на наставника, который предпринимает различные попытки для того, чтобы должным образом настроить подопечного и правильно подготовить в тактическом плане. Вы какой метод используете в своей работе?
– Чтобы давать шахматистам советы, нужно знать, что из себя представляет спортсмен в обычной жизни, его черты характера. В сборной мне зачастую это удается, особенно в работе с представительницами прекрасного пола. Они прислушиваются, сами обращаются за советом, в то время как мужчины амбициозны и любой совет могут неправильно воспринять.
Кто-то больше любит вести тактику поединка в оборонительном ключе, выжидать промахи противника, другие же, наоборот, играют агрессивно, постоянно совершая наступательные действия. Поэтому каждый случай индивидуален, единого стандарта нет. Это не только в шахматах, но и в других видах спорта. Например, Месси и Роналду, несмотря на их талант, очень многое почерпнули от своих наставников, от их тактических построений.
В целом же быть личным тренером намного легче, нежели командным. В ведущих шахматных сборных мира трудятся по несколько тренеров. Например, в женской команде России работают 3 специалиста, то же самое и в других ведущих странах. Одному очень сложно за всеми уследить, придать всем одинаковую психологическую уверенность, поскольку просто элементарно не успеваешь это сделать. Одно из главных условий – это перебороть предстартовое волнение, особенно когда выходишь на партию с титулованным противником.
Павел Коцур трудится не только с членами национальной команды, но и с подрастающим поколением.
– В Азии в шахматах доминируют Индия и Китай, с чем это связано? Фактор миллиардного населения играет роль или здесь есть другие сопутствующие успеха?
– В первую очередь, этому конечно способствует огромная внутренняя конкуренция. В чемпионате одной только провинции Китая в турнире участвуют сотни, а то и тысячи человек, в конкурентной среде растет и уровень мастерства. Второй момент – это соответствующие условия, без которых невозможно было бы добиться такого прогресса. В 1993 году китайцы не входили в число передовых стран по шахматам, их даже не было в десятке на азиатских первенствах. Сегодня Китай поднимается во всех сферах, не являются исключением и шахматы.
– В Алматы открыта Академия шахмат имени Жансаи Абдумалик. С началом работы этого учреждения наверняка перед детьми, увлекающимися этой древней игрой, открываются новые возможности?
– В академии трудятся квалифицированные специалисты, в том числе и из-за рубежа, у нее красивое здание, оборудованное всем необходимым инвентарем. Через некоторое время результат будет виден. Если подобные академии начнут функционировать в регионах, то от этого будет большая польза не только для казахстанских, но и для всех мировых шахмат.
Сегодня занятия шахматами становятся модными, родители видят, что с их помощью можно подтянуть общий уровень знаний, развить память, мышление и успеваемость.
На торжественное открытие Академии им. Жансаи Абдумалик наряду с функционерами КФШ прибыл титулованный шахматист Анатолий Карпов.
– С какого возраста вы рекомендуете родителям отдавать своих детей на шахматы?
– Если раньше это было 5–6 лет, то сегодня уже проводятся чемпионаты мира для ребят до 6 лет. Могу сказать на личном примере, моя дочь в 3,5 годика уже знает все ходы и азы шахмат. Думаю, что лет с 4 уже можно отдавать детей заниматься шахматами. Как бы малыш ни был талантлив, ему необходимо учиться, учиться и еще раз учиться. Если вам бабушка и дедушка по наследству оставили рояль, то для того, чтобы на нем играть, вам все равно нужно будет учиться. Это абсолютная правда.
– Великими шахматистами рождаются или все же ими становятся?
– Наверное, все-таки рождаются, но не все ими становятся. Возможно, великими рождаются десятки тысяч, но становятся таковыми единицы. Соблазнов в нашей жизни очень много. Мой сын, которому уже 20 лет, мне говорит: "Папа, зря ты не заставил меня заниматься на профессиональном уровне шахматами". Я ему сказал: "Наконец-то ты это понял, сынок".
– В вашей карьере шахматиста наверняка было много курьезных и знаменательных случаев. Вспомните один из них.
– Если рассказывать курьезные моменты из шахматной карьеры, коих действительно было множество, простой народ вряд ли их поймет, это будет смешно только узкому кругу специалистов.
– Были ли у вас кумиры в шахматах?
– Скорее всего, это Александр Алехин. Из современных шахматистов мне сложно кого-либо назвать, потому что все кумиры формируются у нас в детстве, а из нынешней плеяды гроссмейстеров я всех знаю лично и мне сложно их назвать кумирами.
Противостояние двух великих игроков современности длилось долгие и долгие годы...
– Кто вам больше импонирует – Гарри Каспаров или Анатолий Карпов?
– По моему мнению, Карпов – созидатель, а Каспаров – разрушитель. Хотя на шахматной доске все казалось наоборот. В жизни же все иначе. Карпов создает школы, помогает популяризации шахмат по всему миру, занимает очень активную жизненную позицию. Действия же Каспарова я немножко не понимаю. И зачем он бросил шахматы, я тоже не понимаю.
Верим, что не за горами тот день, когда наши гроссмейстеры во весь голос заявят о себе на мировой арене и будут биться на престижных стартах исключительно за самые высокие места.