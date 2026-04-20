Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам

В ходе проверки расходования бюджетных средств и активов ФСМС, предназначенных на медицинскую помощь населению, были выявлены факты оказания фиктивных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного надзорного органа

К примеру, приемы невропатолога, кардиолога, хирурга, психолога и других узких специалистов «проведены» умершим лицам. Консультации врача акушер-гинеколога «оказаны» лицам мужского пола. Зафиксированы случаи двойной оплаты за дублирование лечебных услуг.

Были установлены факты оказания медицинской помощи населению без соответствующих сертификатов специалистов и разрешений.