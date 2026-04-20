Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам

Прокуроры раскрыли схему фиктивной медпомощи за счет средств ФСМС
В ходе проверки расходования бюджетных средств и активов ФСМС, предназначенных на медицинскую помощь населению, были выявлены факты оказания фиктивных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного надзорного органа
К примеру, приемы невропатолога, кардиолога, хирурга, психолога и других узких специалистов «проведены» умершим лицам. Консультации врача акушер-гинеколога «оказаны» лицам мужского пола. Зафиксированы случаи двойной оплаты за дублирование лечебных услуг.
Были установлены факты оказания медицинской помощи населению без соответствующих сертификатов специалистов и разрешений.
«По актам надзора проведена работа по устранению нарушений, получению разрешительных документов, привлечению виновных к установленной законодательством ответственности. Принятыми мерами обеспечено возмещение ущерба на сумму более 100 млн тенге. На рассмотрении в суде два уголовных дела по фактам хищения государственных средств на 62 млн и причинения государству ущерба на 41 млн посредством осуществления незаконного предпринимательства в сфере медицины», – сообщили в прокуратуре.