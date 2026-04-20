Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам

Закон и Порядок
17
Дана Аменова
специальный корреспондент

Прокуроры раскрыли схему фиктивной медпомощи за счет средств ФСМС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проверки расходования бюджетных средств и активов ФСМС, предназначенных на медицинскую помощь населению, были выявлены факты оказания фиктивных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного надзорного органа

К примеру, приемы невропатолога, кардиолога, хирурга, психолога и других узких специалистов «проведены» умершим лицам. Консультации врача акушер-гинеколога «оказаны» лицам мужского пола. Зафиксированы случаи двойной оплаты за дублирование лечебных услуг.

Были установлены факты оказания медицинской помощи населению без соответствующих сертификатов специалистов и разрешений.

«По актам надзора проведена работа по устранению нарушений, получению разрешительных документов, привлечению виновных к установленной законодательством ответственности. Принятыми мерами обеспечено возмещение ущерба на сумму более 100 млн тенге. На рассмотрении в суде два уголовных дела по фактам хищения государственных средств на 62 млн и причинения государству ущерба на 41 млн посредством осуществления незаконного предпринимательства в сфере медицины»,  сообщили в прокуратуре. 

#хищение #прокуратура #ФСМС

Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Молодежь ЕНУ приняла участие в акции «Таза Қазақстан»
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии
Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Задача – возвращение в элиту
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об …
Против буллинга - через диалог: карагандинские прокуроры ст…
Священный путь обернулся мошенничеством: аферист обманул де…

