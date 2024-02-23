Педагоги Актюбинской области онлайн заслушали приговор суда в отношении их коллеги

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В рамках превентивных мер судебный процесс проведен в открытом режиме.

– К процессу в режиме онлайн были подключены сотрудники управления, отделов образования, в том числе директоры, бухгалтеры, педагогический состав из 403 городских и районных школ Актюбинской области, – говорится в сообщении.

Главный бухгалтер городской школы Актобе осужден за хищение в особо крупном размере. На протяжении 8 лет незаконно перечислял их в качестве заработной платы на свой банковский счет, в результате государству причинен ущерб на сумму 413,8 млн тенге. Только за один год он перечислил себе более 200 млн тенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также он лишен права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет. Приговор в законную силу не вступил.