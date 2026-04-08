Принятым законом совершенствуются правовые гарантии госслужащих. В том числе устанавливаются гибкие подходы и основания дисциплинарной ответственности, включая смягчающие и отягчающие обстоятельства, закрепляются обстоятельства, исключающие ответственность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Также устанавливаются дифференцированные сроки действия дисциплинарных взысканий с учётом тяжести совершённого проступка, степени вины лица от двух до шести месяцев, а также предусматривается их досрочное снятие.

Гарантируется защита от незаконного вмешательства в профессиональную деятельность госслужащих, необоснованных обвинений и иных противоправных действий.

В новой редакции законодательно определяются проступки, дискредитирующие госслужбу, в том числе не связанные с исполнением должностных полномочий, но подрывающие достоинство и авторитет госслужбы. В их числе – немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. В этой связи устанавливаются требования к медицинскому освидетельствованию госслужащих.

Госслужащих смогут отзывать из учебного отпуска без их согласия в случаях совершения дисциплинарного проступка, дискредитирующего госслужбу, нарушения норм служебной этики для рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, госслужащие обязуются ограничить себя в участии в азартных играх.