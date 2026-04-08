Перечень дискредитирующих госслужбу проступков расширили в РК

Принятым законом совершенствуются правовые гарантии госслужащих. В том числе устанавливаются гибкие подходы и основания дисциплинарной ответственности, включая смягчающие и отягчающие обстоятельства, закрепляются обстоятельства, исключающие ответственность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Также устанавливаются дифференцированные сроки действия дисциплинарных взысканий с учётом тяжести совершённого проступка, степени вины лица от двух до шести месяцев, а также предусматривается их досрочное снятие.

Гарантируется защита от незаконного вмешательства в профессиональную деятельность госслужащих, необоснованных обвинений и иных противоправных действий.

В новой редакции законодательно определяются проступки, дискредитирующие госслужбу, в том числе не связанные с исполнением должностных полномочий, но подрывающие достоинство и авторитет госслужбы. В их числе – немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. В этой связи устанавливаются требования к медицинскому освидетельствованию госслужащих.

Госслужащих смогут отзывать из учебного отпуска без их согласия в случаях совершения дисциплинарного проступка, дискредитирующего госслужбу, нарушения норм служебной этики для рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, госслужащие обязуются ограничить себя в участии в азартных играх.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Для учебы и спорта
В школах страны проходят уроки ЗОЖ
Справочник о системе государственной власти презентовали в Астане
Стратегический ресурс государства
«ИИ-комплектатор» запомнит и найдет
Повысить уровень взаимодействия
Сила степи – в глазах аргамака
Вера и труд творят чудеса
Природная рента в новой редакции
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Четыре медали Акмарал
Апрельские старты
Олимпийское партнерство
Путь к экономике знаний
Все начинается... с тарелки
Казахстан вошел в топ-50 стран по индексу экономической сложности
Инфраструктура расширяется
Закон Республики Казахстан О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным Банком Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорацией и Многосторонним Агентством Гарантии Инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола, касающегося изменения статьи 50 а) Конвенции о международной гражданской авиации, и Протокола, касающегося изменения статьи 56 Конвенции о международной гражданской авиации
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Весенняя непогода накроет Казахстан
Здесь важны прикосновения и звуки
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Культурные мосты, объединяющие страны
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Караван возможностей
«Не имеем морального права» – депутат выступил против амнистии пьяных водителей
Стратегический тандем укрепляется
Первый трофей от ФИФА
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

В Казахстане пересматривают правила обращения с животными
В Казахстане усиливают защиту трудовых прав работников
Пациенты психологов будут обязаны давать письменное согласи…
О качестве и безопасности психологической помощи

