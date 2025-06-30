Перед новым министром транспорта поставлены задачи

Кадровые назначения,Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективу Министерства транспорта нового руководителя ведомства – Нурлана Сауранбаева, назначенного на должность Указом Главы государства,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В ходе представления отмечен опыт работы в транспортной отрасли Нурлана Сауранбаева. Премьер-министр озвучил приоритетные задачи, поставленные Главой государства перед коллективом Министерства во главе с новым руководством. В частности, в рамках реализации инфраструктурных проектов с учетом поручений, данных на заседании Совета Безопасности, необходимо обеспечить развитие портов, логистических хабов, международных транспортных авто- и железнодорожных коридоров.

Также поручено уделить внимание развитию автодорожной отрасли, в особенности обеспечению контроля за качеством реализации крупных проектов. В авиационной сфере в числе приоритетов отмечены модернизация инфраструктуры, строительство и реконструкция аэропортов, расширение международной маршрутной сети, а также развитие авиации общего назначения.

Напомним, ранее Нурлан Сауранбаев возглавлял  АО «НК «Қазақстан темір жолы».

#Правительство #министр транспорта

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