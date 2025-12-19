Передовой опыт в борьбе с коррупцией Общество 19 декабря 2025 г. 6:20 6 Влада Седова Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. фото с сайта akorda.kz В ходе заседания рассмотрен вопрос реализации пятого раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития. С докладами выступили председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, Генеральный прокурор Берик Асылов, министр финансов Мади Такиев и министр юстиции Ерлан Сарсембаев. Руководители уполномоченных органов проинформировали о принимаемых мерах по имплементации передового международного опыта в казахстанскую правоприменительную практику. Так, в настоящее время на рассмотрение Мажилиса Парламента внесен проект закона, предусматривающий совершенствование национального антикоррупционного законодательства. В завершении заседания Ерлан Карин отметил важность дальнейшей качественной проработки рекомендаций в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. #заседание #коррупция #Ерлан Карин #противодействие