В ходе заседания рассмотрен вопрос реализации пятого раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития.

С докладами выступили председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, Генеральный прокурор Берик Асылов, министр финансов Мади Такиев и министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Руководители уполномоченных органов проинформировали о принимаемых мерах по имплементации передового международного опыта в казахстанскую правоприменительную практику. Так, в настоящее время на рассмотрение Мажилиса Парламента внесен проект закона, предусматривающий совершенст­вование национального антикоррупционного законодательства.

В завершении заседания Ерлан Карин отметил важность дальнейшей качественной проработки рекомендаций в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.