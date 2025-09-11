Как рассказали в областном управлении сельского хозяйства, в этом году в Зайсанском районе с его засушливым климатом в хозяйстве «Кыдырбек» применили капельное орошение на 250 га для выращивания подсолнечника. Кроме того, в хозяйствах «Икеп» и «Бота» перешли на дождевание при выращивании сафлора и люцерны.

В целом современными технологиями охвачено 1 800 га, к 2028 году планируется эти площади увеличить до 9 100 га. По словам специалистов, водосбережение позволяет заметно повысить урожайность, сохранить плодородие почвы и улучшить качество сельскохозяйственной продукции.